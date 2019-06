Haben bei der Darts-Team-WM nun Belgien vor der Brust: Martin Schindler (l) und Max Hopp. Foto: Daniel Bockwoldt (Daniel Bockwoldt / dpa)

Gesetzter Gegner? Junioren-Weltmeister? Von dem belgischen Duo Kim Huybrechts und Dimitri van den Bergh wollen sich Max Hopp und Martin Schindler bei der Team-WM der Darts-Profis in Hamburg nicht verunsichern lassen.

Gegen das Paar aus dem Nachbarland geht Deutschland am heutigen Samstag (13.00 und 19.00 Uhr/DAZN) zwar als leichter Außenseiter, dafür aber mit einer großen Portion Selbstbewusstsein ins Achtelfinale. „Wir haben beide Jungs als Einzelspieler schon besiegt. Wir sind davon überzeugt, dass wir das auch als Team tun“, sagte Hopp dem Streamingdienst DAZN. Das klare 5:1 gegen Außenseiter Ungarn machte nicht nur dem Duo, sondern auch den Fans in der Barclaycard Arena Lust auf mehr.

Das frühe Aus der Mitfavoriten Wales (um Gerwyn Price) und Nordirland (um Daryl Gurney) könnte dem deutschen Duo einen leichteren Weg in ein mögliches Endspiel bescheren. „Es ist gut für uns, wenn Nationen wie Nordirland oder Wales rausgeflogen sind“, sagte Schindler. Nach Belgien würden aber erstmal die starken Schotten in einem möglichen Viertelfinale warten. Hopp und Schindler verbringen in Hamburg viel Zeit gemeinsam. „Wir werden es gemütlich angehen lassen, damit wir neben dem Darts-Board das Teamspirit-Feeling bekommen“, sagte Hopp. (dpa)