Der Sieg schien gesichert, die drei Punkte waren gedanklich bereits auf dem Guthaben-Konto der grün-weißen Gastgeber verbucht. Doch mit der allerletzten Aktion des Spiels versenkte Wolfsburgs Gil-Lennart Walther einen Eckball mit Unterstützung eines Bremers – und sorgte mit seinem späten Ausgleich in der Nachspielzeit für einiges Trübsal seitens der Bremer. „Die Jungs haben klasse gespielt und hätten den Sieg verdient gehabt“, lobte Werder-Coach Frank Bender, „dieses Unentschieden ist schade und spiegelt den Spielverlauf nicht ansatzweise wider.“

Von Beginn an drängte Werder die Gastgeber mit großer Spielfreude in deren Hälfte zurück und hätte in der ersten Hälfte schon deutlich führen müssen. Allerdings vergaben mehrere Werderaner wiederholt in aussichtsreicher Position oder scheiterten am glänzend parierenden VfL-Torhüter. Die beste Chance ließ Werders Salem Nouwame lzudem auch noch liegen, als der Gäste-Keeper kurz vor Spielende seinen Foulelfmeter parierte. Die Führung der Bremer erzielte Til Mohrmann nach einer Ecke (45.), den Ausgleich Gil-Lennart Walther per direkt verwandeltem Eckstoß (72.). Nach der neuerlichen Werder-Führung schien der Sieg perfekt– doch mit der allerletzten Aktion kam Wolfsburg nach einem Eckball zum Ausgleich, weil ein Werderaner einen Eckball auf der Torlinie stehend ins eigene Gehäuse köpfte (80.+3). „Wir hatten mehrfach die Chance“, haderte Frank Bender mit der mangelhaften Chancenverwertung seiner Kicker, „weitere Tore zu erzielen, waren aber im Abschluss nicht konsequent genug und müssen jetzt eben mit diesem Punkt zufrieden sein, obwohl wir den Sieg aufgrund deutlich größerer Spielanteile eigentlich verdient gehabt hätten.“

SV Werder Bremen II: Glinder; Hildebrandt, Nouwame, Karagöz, Tunc, Eickhoff, Köppener, Polat, Mohrmann, Eida, Fenski (eingewechselt: Brandt, Schumachger, Mashollaj).