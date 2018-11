„Leider konnten wir unseren mitgereisten Schlachtenbummlern nicht die erhofften Punkte schenken, hatten aber dennoch außerhalb der Kegelbahn viel Spaß in Berlin. Wir hoffen jetzt auf eine bessere zweite Saisonhälfte", sagte Ute Wachtendorf.

Dabei sah es gegen Oberschöneheide nach zwei Achsen noch richtig gut aus. Ute Wachtendorf (924) und Ute Fromm (880) erspielten zusammen einen 50-Holz-Vorsprung. In der Mitte kegelten Daniela Efler (901) und Silvia Albert (905), sie gaben zusammen neun Holz ab. Alles schien gut zu laufen, bis die überragende Nationalspielerin Katharina Franke aus Oberschöneweide mit utopischen 947 (107 Holz über Schnitt) die Kegelbahn regelrecht zerlegte. Simone Grziwa hielt gut dagegen (915), aber Silke Steitz erwischte einen schlechten Tag und musste gegen Anja Reinicke ausgewechselt werden. Zusammen kamen beide auf 876 Holz und aus dem schon sicher geglaubten Sieg wurde doch noch eine 32-Holz-Niederlage.

Gegen Schwarz-Weiß Berlin wurde die Mannschaft umgestellt: Nationalspielerin Simone Grziwa glänzte wiederum mit 913 Holz und auch Silvia Albert überzeugte durch starke 900 Holz. Der Vorsprung von 41 Holz berechtigte erneut zu großer Hoffnung. In der mittleren Tour musste Ute Fromm gegen Silke Steitz ausgewechselt werden. Es kamen so nur 858 Holz zustande, Daniela Efler errang 888 Holz. Der Vorsprung schrumpfte auf 35 Holz, was immer noch eine gute Ausgangslage war. Dann kam aber wiederum eine starke Schlussoffensive der Berliner Gegnerinnen, die zusätzlich noch gefühlte 100 lautstarke Fans dabei hatten. Diesem Nervenkrieg konnten Ute Wachtendorf (889) und Anja Reinicke (883) nicht standhalten. Das Spiel ging mit 30 Holz verloren.