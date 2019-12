Khalidin Alizadeh wird überrascht

Pusdorf-Torwart erhält Besuch

Rainer Jüttner

Woltmershausen. Auf Khalidin Alizadeh ist Verlass. Zweimal in der Woche fährt der afghanische Fußball-Torwart des TS Woltmershausen III zum Training von Blumenthal nach Pusdorf bestreitet zuverlässig die Punktspiele und absolviert in der Bremer Innenstadt beim Traditionscafé Knigge in der Sögestraße seine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann.