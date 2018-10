Wladimir Putin (hier bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi) stellt den russischen Sportlern die Teilnahme an den Winterspielen in Südkorea frei. Dann werden die "sauberen" Athleten des Landes allerdings nicht unter der Nationalflagge starten, sondern unter einer neutralen Fahne. (ERIC GAILLARD, REUTERS)

Keine russische Hymne, keine russische Flagge für die Sportler, die im Februar eventuell doch in Pyeongchang starten könnten. Soll Russland deshalb die Spiele boykottieren? Und kein Wort vom sonst so redseligen Multifunktionär Witali Mutko – der Cheforganisator der Fußball-WM 2018 in Russland ist als Doping-Drahtzieher lebenslang für Olympia gesperrt.

Erst am Mittwochnachmittag richtet Präsident Wladimir Putin seine Landsleute auf. Bei einem Besuch in der Wolga-Stadt Nischni Nowgorod kündigt er seine lang erwartete Kandidatur für die Wahl 2018 an. Für die russischen Medien sind die negativen Doping-Schlagzeilen wie weggewischt. Und gegen alle Boykott-Diskussionen stellt Putin den Sportlern die Fahrt nach Südkorea frei: „Wir werden zweifellos nicht diejenigen blockieren, die teilnehmen wollen“, sagt er. Doch Putin bleibt wie fast alle Russen dabei, dass die westlichen Vorwürfe in dem Doping-Skandal aus der Luft gegriffen seien. „Die meisten Anschuldigungen basieren auf Vorwürfen, die in keiner Weise bestätigt wurden und zumeist keine Grundlage haben.“

Dass zwei IOC-Kommissionen und die Welt-Anti-Doping-Agentur Wada die russischen Manipulationen rund um die Winterspiele in Sotschi 2014 detailliert belegt haben – geschenkt. Die Russen sprechen weiter von einem Angriff auf ihr Land. „Eine widerliche Entscheidung“, schreibt der Außenpolitiker Konstantin Kossatschow: „Das gehört zur allgemeinen Linie des Westens, Russland zurückzudrängen.“ Der Triumph von Sotschi habe um jeden Preis geschmälert werden müssen.

„Wer jetzt absagt, kneift“

Kossatschow fordert „persönliche Konsequenzen“ für die russischen Sportfunktionäre – nicht etwa, weil sie ein Dopingsystem geschaffen haben. Sie hätten ihr Land nicht energisch verteidigt. „Sie haben den Start der Kampagne verschlafen, und sie waren mit dem Finish überfordert.“ Das geht erstmals gegen unantastbare Leute wie Mutko oder den Präsidenten des russischen NOK, Alexander Schukow. Ist der angeschlagene Mutko eine Last oder eine Hilfe für die Fußball-Weltmeisterschaft, Putins nächstes sportpolitisches Prestigeprojekt? Die Frage bleibt.

In den ersten Stunden nach der Hiobsbotschaft des IOC aus Lausanne sind in Russland die Emotionen hochgekocht. Nationalistische Politiker verlangen einen Boykott. „Für mich ist es unannehmbar, dass eine russische Mannschaft ohne eigene Flagge und Hymne antritt“, sagt Parlamentsvize Pjotr Tolstoi. Und sein Kollege Igor Lebedew ruft Verbündete wie Weißrussland oder Kasachstan auf, aus Solidarität den Spielen fernzubleiben.

Doch aus dem Sport kommen andere Sig­nale. „Wer jetzt absagt, kneift“, sagt Eishockey-Nationalstürmer Ilja Kowaltschuk. Seine Kameraden und er haben Putin in einem Brief gebeten, dass sie spielen dürfen. Auch Ex-Stabhochspringerin Jelena Issinbajewa, nun Funktionärin mit feiner Nase für die kommende politische Linie, hat das Kleingedruckte in dem IOC-Beschluss gelesen. „Wenn bei der Siegerehrung gesagt wird, dass ich aus Russland bin, dann würde ich teilnehmen“, sagt sie.

Offiziell soll eine Versammlung der potenziellen russischen Olympioniken am 12. Dezember entscheiden. Auch NOK-Präsident Schukow hat das IOC-Papier gelesen: Bei der Abschlussfeier in Südkorea könnte die russische Fahne wieder wehen, tröstet er seine Landsleute.

In der internationalen Politik sowie der Sportwelt stößt das IOC-Urteil unterdessen weitgehend auf Zustimmung. Für Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist die Entscheidung ein „bitterer Befund“ für die Integrität des Sports. „Ich begrüße das damit verbundene klare Signal an alle Staaten: Wer systematisch dopt, hat keinen Platz in der olympischen Familie“, sagt der CDU-Politiker. DOSB-Präsident Alfons Hörmann hält das IOC-Verdikt für „ausgewogen mit drastischen Strafen für alle Strippenzieher“ aus Politik und Sport. So wurde Ex-Sportminister Witali Mutko als zentrale Figur des staatlichen Dopings ausgemacht und lebenslang für Olympia gesperrt. „Aus meiner Sicht ist das IOC mit dieser Entscheidung in den Grenzbereich dessen vorgestoßen, was juristisch haltbar ist“, sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes. Es werde damit klar, dass Betrüger im Sport „unbenommen der Größe oder Positionierung des jeweiligen Landes“ konsequent zur Verantwortung gezogen würden.

„Das bestmögliche Urteil“

Bei Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes, bleibt nach dem IOC-Spruch in Anbetracht des „schier unglaublichen Ausmaßes“ trotz alledem „ein bitteres Gefühl“. Was dieser Kompromiss am Schluss tatsächlich wert sei, hänge maßgeblich davon ab, wie die Maßnahmen und Vorgaben umgesetzt würden. Der deutsche Eishockey-Präsident Franz Reindl ist froh, dass es keine Kollektivbestrafung gegeben hat. „Das ist das bestmögliche Urteil, aber es ist auch ein sehr hartes Urteil“, befand Reindl. Zu den Auswirkungen auf das Turnier in Südkorea sagte Reindl nur: „Jetzt muss man erst mal abwarten, wie die Russen entscheiden.“ Die Teilnahme von russischen Männer- und Frauenteams unter neutraler Flagge gilt aktuell indes als unwahrscheinlich.