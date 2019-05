Anica Kleinjan, Tim Lehbrink und Joschka Braun (von links). (Privat, frei)

Auf Platz sechs landete Joschka Braun. Mit den gewonnenen Ranglistenpunkten hoffen die PSV-Spieler, sich in naher Zukunft für Ranglisten auf Landesebene zu qualifizieren.

Im B-Feld der Damen startete Anica Kleinjan nach hartem Kampf mit einem Dreisatzsieg gegen die Top-gesetzte Jule Schalt vom TV Metjendorf. Im anschließenden Halbfinale konnte sich Kleinjan mit 21:10 und 25:23 durchsetzen. Im Finale diktierte sie gegen Sarah Pfirrmann vom Post SV Leer nach anfänglichen Problemen das Spiel ab Mitte des ersten Satzes, gewann ungefährdet in zwei Sätzen und holte sich somit den Turniersieg.

Joschka Braun war in der Herren-B-Konkurrenz an Platz vier gesetzt. Gegen David Lipert (PSV Leer) tat er sich zunächst schwer, gewann am Ende jedoch deutlich mit 21:19, 12:21 und 21:5. Im Viertelfinale wartete mit Christoph Runden ebenfalls ein Spieler vom Ausrichter. Nach verlorenem ersten Abschnitt zwang Joschka seinen Gegner durch eine starke Aufholjagd im zweiten Durchgang in den Entscheidungssatz. Der harte Fight hatte jedoch eine Menge Kraft gekostet, sodass Braun schlussendlich das Nachsehen hatte. Nach einem 2:0-Sieg über Marco Zingel (PSV Leer) riss Braun gegen Christian Schött (TV Schwanewede) einen 16:20-Rückstand im dritten Satz noch herum, um danach gegen Dominik Helms (BV Varel) um Platz fünf zu spielen. Nach vier anstrengenden Spielen war die Luft jedoch endgültig raus, sodass sich der Bremer geschlagen geben musste und Sechster wurde.

Tim Lehbrink startete im C-Feld der Herren. Im Viertelfinale der Herren gewann er in zwei Sätzen gegen Dennis Hündling (FI Emden-Barenburg). Im Halbfinale bezwang Lehbrink Timo Zimmermann (PSV Leer) mit 21:12 und 21:17. Auch im Finale lag der Bremer auf Siegkurs und hatte den ersten Satz gegen Jan Nierfeld vom TV Metjendorf mit 21:12 gewonnen. Satz zwei begann mit einer kurzen Schwächephase, sodass sein Gegner schnell mit 9:3 in Führung ging. Dank einiger Fehler von Nierfeld fand Tim Lehbrink jedoch zurück ins Spiel und konnte den Satz noch recht deutlich mit 21:14 gewinnen.