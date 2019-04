von links: Mannat Dhaliwal, Erwin Dhaliwal, Rowin Dhaliwal, Pavitar Gill (Polizei SV, frei)

Bei der B-Rangliste in Rotenburg starteten für den Polizei SV Mannat Dhaliwal, Erwin Dhaliwal, Rowin Dhaliwal und Pavitar Gill sowie Yannick Stieber. Parallel spielte Lukas Kugelmann bei einer B-Rangliste in Laatzen mit.

Pavitar Gill startete bei den Jungen U 11 als Topgesetzter ins Turnier. Nach einem Freilos in der ersten Runde besiegte er seinen Gegner im Viertelfinale klar. Auch im Halbfinale gab sich Pavitar keine Blöße und setzte sich mit 21:3, 21:6 durch. Im Finale schlug er seinen Gegner Safari Soheyl mit 21:10, 21:11 und gewann das Turnier ohne Satzverlust.

Mannat Dhaliwal startete im Mädcheneinzel U 13. Aufgrund der geringen Teilnehmeranzahl traten alle Spielerinnen in einer Gruppe gegeneinander an. Mannat startete ebenso wie Pavitar von Setzplatz eins und ließ ihren Gegnerinnen durchweg keine Chance. Vom ersten bis zum letzten Punkt dominierte sie die Spiele und konnte die Rangliste ebenfalls ohne Satzverlust gewinnen.

Bei den Jungen der U 15 lief alles auf ein vereinsinternes Bruderduell zwischen Rowin und Erwin Dhaliwal hinaus. Erwin startete vom Setzplatz eins, Rowin von Setzplatz zwei. Beide wurden ihrer Favoritenrolle im Laufe des Turniers gerecht. Sowohl Erwin als auch Rowin gewannen die ersten drei Runden souverän, sodass sie sich im Finale gegenüber standen. Es entwickelte sich ein sehr spannendes Spiel zwischen den Bremern. Rowin gewann den ersten Durchgang mit 21:19. Erwin kam jedoch zurück ins Spiel und konnte durch ein 21:17 den Entscheidungssatz erzwingen. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen hatte Rowin am Ende mit 22:20 die Nase vorn und gewann das Turnier.

Yannick Stieber startete von Setzplatz drei bei den Jungen U 17. Nach einem deutlichen Erstrundensieg musste Yannick im Viertelfinale mächtig kämpfen, um ins Halbfinale vorzustoßen. Nach 18:21 im ersten Satz konnte Yannick das Spiel gegen Lasse Hübner drehen und die Durchgänge zwei und drei für sich entscheiden.

Im Halbfinale traf Yannick auf Vin Assmus vom TSV Wallhöfen. Dem Bremer fehlten an diesem Tag etwas die Mittel, um mit seinem Gegner mithalten zu können, und so verlor er in zwei Sätzen. Im anschließenden Spiel um Platz drei gegen Dawid Bulla entwickelte sich ein spannendes Match. Yannick Stieber fehlte in den entscheidenden Momenten die Konzentration, sodass er den ersten Satz mit 20:22 verlor. Der zweite Abschnitt ging mit 21:16 ebenfalls an seinen Kontrahenten.

Bei der B-Rangliste in Laatzen startete Lukas Kugelmann bei den Jungen U 15 als Topgesetzter in Turnier. In der ersten Runde hatte er ein Freilos. In der zweiten Runde gewann Lukas sein Spiel souverän in zwei Sätzen. Im Halbfinale wartete dann mit Simon Jende vom SV Harkenbleck der erste Prüfstein auf Lukas. In einem spannenden Dreisatz-Match konnte sich Lukas Kugelmann letztendlich mit 21:16, 16:21 und 21:19 gegen Jende durchsetzen. Im Finale spielte Lukas anschließend gegen Linus Palatzky aus Liebenau. In einem ebenfalls spannenden Spiel hatte sein Gegner am Ende das Quäntchen mehr Glück auf seiner Seite und gewann mit 21:17 und 21:19.