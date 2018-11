Ein Mann klarer Worte: Udo Krüger ist der Integrationsbeauftragte des Bremer Fußball-Verbandes. (Frank Thomas Koch)

Herr Krüger, was bedeutet Integration eigentlich im Fußball?

Udo Krüger: Es bedeutet, Menschen mit Migrationshintergrund in die Mannschaften zu integrieren. Sie zum Teil einer Gemeinschaft zu machen.

Das bedeutet zum Beispiel, dass er an allen Dingen teilnimmt, nicht ausgeschlossen wird und sich auch nicht ausschließt. Andererseits bedeutet Integration auch, dass sein Verhalten akzeptiert wird. Warum muss ich zum Beispiel unbedingt Alkohol trinken? Gehört das wirklich dazu? Es muss genauso in Ordnung sein, wenn einer keinen Alkohol trinkt.

In den anderen Landesverbänden sieht es ähnlich aus: Man möchte immer noch mehr umsetzen, und es hapert auch immer an einigen Stellen. Aber wir bewegen uns im guten Mittelfeld. Ich komme ja aus dem Bereich Jungend- und Kinderfußball. Da sehe ich überhaupt keine Probleme.

Da geht es manchmal um rassistische Äußerungen. Die gibt es im Nachwuchs gar nicht, auch nicht bei den Eltern.

Beides. Es ist eine gute Sache und auch überfällig. Weil es von einem Verein kommt. Es ist richtig gut, dass die Basis so etwas initiiert. Wir haben bei einem ersten Treffen aber alle gesagt: Das darf nicht bei den Aktionsspieltagen bleiben, sondern muss langfristig laufen.

Das Thema muss einfach noch mehr in die Köpfe der Funktionäre und Trainer. Sie müssen bei rassistischen Äußerungen noch mehr reagieren. Das wird zu oft noch hingenommen. Aber es ist wichtig, dass nicht ich in solchen Momenten einschreite.

Der Start vor rund drei Jahren war für mich relativ schwierig, weil ich bis vor einem halben Jahr noch Jugendbildungsbeauftragter war. Da war die Zeit begrenzt. Für mich war aber immer wichtig, da mir in einigen Bereichen das Fachwissen fehlt, dass ich mir ein Team mit der entsprechenden Fachkompetenz zusammenstelle. Wir sind jetzt insgesamt sieben Kollegen. Drei mit muslimischen Hintergrund, einen für Bremerhaven und einen aus dem Schiedsrichterbereich. Daneben haben wir noch Sozialpädagogen und Wissenschaftler, die mit Geflüchteten arbeiten. Aber wir machen das alle ehrenamtlich, und so fehlt manchmal einfach die Zeit.

Wir sind angefangen mit einer großen Informationsveranstaltung und bieten regelmäßig Kurzschulungen an. Dann haben wir versucht, Stammtische in den entsprechenden Kreisen zu installieren, allerdings mit durchwachsener Resonanz. Dagegen hatten wir gerade erst im August eine erfolgreiche Veranstaltung in Bremerhaven: Zusammen zum Ziel – kick together. Dabei gab es auch ein Spiel zwischen Pastoren und Imamen. Das war eine richtig tolle Sache. Es hat die Menschen zusammengebracht und soll nun regelmäßig ausgetragen werden.

Die Vereine sehen die Probleme schon. Aber es fehlt einfach die Zeit der Funktionäre. Viele haben ja mehrere Funktionen im Verein, und sie machen es ehrenamtlich. Dann fehlt die Zeit, schon weil der Spielbetrieb im Vordergrund steht.

Größere Unterstützung von den Verbänden und vor allem von der Politik wäre natürlich wünschenswert. So könnte man mehr Bereitschaft zu ehrenamtlicher Arbeit durch Steuervorteile schaffen. Das würde den Vereinen mehr Mitarbeiter bringen und damit auch der Integration helfen.

Ja. Im Moment kümmern sich darum Leute im Verein, die nicht selten überredet wurden, überhaupt irgendeine Tätigkeit zu übernehmen. Wenn ich die guten Leute nicht mehr fördern kann, habe ich natürlich ein Problem.

Das ist sicher auch ein Aspekt. Vieles funktioniert ja auch richtig gut. Wie gesagt: Im ­Nachwuchsbereich sehe ich gar keine Probleme, und im Herrenbereich gibt es selten einmal irgendwelche Vorkommnisse. Da besteht sicher nicht der gravierende Handlungsbedarf.

Der Fußball und der Sport im Allgemeinen. Dort gibt es im Vergleich wenig Probleme, weniger als in anderen Bereichen der Gesellschaft.

Da ist ganz viel Luft nach oben. Bisher haben wir den Schwerpunkt auf unsere Projekte gelegt. Nun wollen wir noch mehr direkt in die Vereine gehen. Wie wenig das Thema bekannt ist, hat auch die Verleihung unseres mit 10 000 Euro dotierten Integrationspreises gezeigt. Wir hatten die Kriterien sehr weit heruntergesetzt und bekamen doch nur neun Bewerbungen. Das ist sehr wenig, wenn man sieht, dass doch eigentlich in jedem Verein gute Arbeit geleistet wird. Es ist ja wichtig, das immer wieder festzustellen: Die Integration ist vielfach schon sehr weit. Wir reden lediglich über Optimierung.

Zur Person

Udo Krüger (60) ist seit 36 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für den Bremer Fußball-Verband tätig. Am 1. Januar 2016 übernahm er das Amt des Integrationsbeauftragten. Er ist Mitglied beim TuS Komet Arsten und arbeitet als Polizeibeamter.