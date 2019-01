„Wir haben in keinem der einzelnen Matches etwas anbrennen lassen“, freute sich „Oberratte“ Bindemann, „und deshalb beide Spiele deutlich und letztlich auch hochverdient gewonnen.“

Der Auftakt gegen Buxtehude gestaltete sich zunächst ausgeglichenen, Stephan Köster unterlag dem Buxtehuder Topspieler Daniel Zygla verdient mit 0:3, anschließend belohnte sich Henning Troue für sein gutes Spiel und siegte gegen Paphael Omischke mit 3:1. Tayfun Yerlikaya gewann sein folgendes Spiel sicher mit 3:0, während René Windeler nicht konstant genug spielte und seinem Gegner mit 0:3 unterlag. Marcel Rinkwitz gewann sein Spiel mit 3:2 und parallel glänzte Frank Bruns mit dem besten Spiel dieser Begegnung, als er seinen starken Gegner mit 3:1 bezwang und dabei zudem ein 152-Highfinish erzielte. „Wir lagen erstmals mit zwei Spielen in Front und bauten die Führung weiter aus“, resümierte Bindemann zufrieden, „in den beiden letzten Einzeln konnten wir jeweils 3:2 gewinnen.“

Während die Partie zwischen Fuat Yildiz und Buxtehudes Daniel Eichhorn hin und her wogte, lag Jonas Dominiczak nach seiner Rückkehr gegen Buxtehudes Jens Firzlaff zunächst mit 0:2 zurück. „Jonas kam dann deutlich besser ins Spiel“, so Bindemann, „und konnte zum 2:2 ausgleichen.“ Im sogenannten Decider, dem entscheidenden Match um den Sieg, drehte Dominiczak schließlich mächtig auf und lag deutlich in Führung. Allerdings machten es ihm einige verpasste Doppel unnötig schwer, letztlich gewann er aber verdient und Bremern lag nach den Einzeln mit 6:2 in Front. In den folgernden Doppeln verloren David Taskesen und Henning Troue zwar Ihr Spiel mit 1:3, parallel brachten Yildiz/Yerlikaya ihr Spiel sicher mit 3:0 nach Hause, wodurch der Gesamtsieg für Bremen bereits feststand. In den abschließenden Doppeln gewannen Rinkwitz/Windeler mit 3:1 und auch Bruns/Dominiczak 3:0 brachten ihr Spiel sicher mit 3:0 zum Endstand von 9:3 für „Die Ratten“ nach Hause.

In der folgenden Begegnung gegen den 1. DSC Bochum 1982 ließen die Bremer von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, wer die Boards als Sieger verlassen würde. Peter Schiele brachte sein Spiel sicher mit 3:0 durch und Yerlikaya gewann in einem guten Match mit 3:2, im entscheidenden letzten Leg konnte er das Siel mit einem sogenannten Highfinisch (141) beenden. René Windeler unterlag dem Bochumer Sebastian Brinke anschließend zwar mit 1:3, doch Jonas Dominiczak brachte direkt danach „das beste Spiel des Tages“ (Bindemann) ans Board und schlug Maximilian Robusch mit 3:0.

Dadurch lagen „Die Ratten“ mit 3:1 in Front, Marc Tasto fand anschließend aber nicht zu seinem Spiel und unterlag mit 1:3. Frank Bruns brachte sein Spiel zeitgleich mit 3:0 nach Hause und Bremen hatte wieder zwei Spiele Vorsprung. In den abschließenden Einzeln brachte Marcel Rinkwitz sein Spiel mit 3:0 sicher durch, während Fuat Yildiz mit 3:2 erfolgreich war.

„Wir lagen wie im ersten Spiel wieder mit 6:2 in Front“, bilanzierte Bindemann, „und auch in diesem Spiel waren wir in den Doppeln wieder sehr präsent.“ Während das Doppel Kahlke/Schiele seinen Gegnern zwar mit 0:3 unterlag, konnten Yildiz/Yerlikaya parallel mit 3:1 gewinnen. Die abschließenden Doppel gewannen Rinkwitz/Windeler mit 3:1 und Bruns/Dominiczak mit 3:0, sodass Bremen auch diese Begegnung mit 9:3 gewinnen konnte.

Mit diesen zwei Siegen arbeiteten sich die Bremer zum Abschluss der Hinrunde auf den vierten Platz vor und blicken zuversichtlich auf den Endspurt: „Diese Platzierung würde am Ende ausreichen, um an den Deutschen Meisterschaften teilzunehmen“, verdeutlichte Bindemann die Konstellation, „jetzt ist aber erst einmal wichtig, dass wir drei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt sind.“ Die Bremer hätten sich laut ihres Kapitäns „inzwischen in der Liga etabliert und der zurückgekehrte Jonas Dominiczak bringt uns mit seiner Spielstärke noch einmal mehr Möglichkeiten, um auch in der Rückrunde eine gute Rolle zu spielen“.