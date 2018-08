Martin Kind, Geschäftsführer von Hannover 96, fordert schon länger die 50+1 Regel abzuschaffen, um die Bundesliga attraktiver zu machen. (Philipp von Ditfurth/dpa)

Es stimmt nicht, dass alles in Trümmern liegt. Es stimmt aber, dass der deutsche Fußball zuletzt deutlich mehr düstere als schillernde Bilder erzeugte. Die historische WM-Pleite, flankiert von der Affäre Özil, hatte sich an eine Bundesliga-Saison der großen Ernüchterung angeschlossen. Was das Sportliche anbelangt, wuchs der Abstand zwischen dem FC Bayern und dem Rest der Liga weiter. Bayern zum sechsten Mal in Folge Meister: Das war so fade, wie es historisch war. Der Rest der Liga machte im allseits so sehr herbeigesehnten Europacup eine Figur, als wollte er nicht die stolze Bundesliga sein, sondern der bulgarischen oder slowakischen Liga nacheifern. Wenig bis nichts kam heraus.

Und sonst? Ja, prägten volle Tribünen das Bild. Prägten aber auch Endlos-Diskussionen um Montagsspiele, Videotechnik oder Polizeikosten die Diskussionen. Und machte die Vokabel Entfremdung weiter Karriere. Zuletzt hat ein Bündnis der Fankurven den Dialog mit DFB und DFL aufgekündigt. Wenigstens gefühlt wächst die Zahl jener Fußball-Liebhaber stetig, die das auf Hochglanz polierte Produkt Fußball nicht mehr uneingeschränkt lieb haben können.

Wenn an diesem Freitag die neue Bundesliga-Saison startet, können Prognosen, nun ja, nur Prognosen sein. Natürlich ist es möglich, dass sich ein spannendes Meisterschaftsrennen entwickelt. Der FC Bayern gar vom Thron gestoßen wird. Mehrere deutsche Mannschaften im Europacup brillieren. Kaum noch Debatten um Entfremdung geführt werden. Die Wahrscheinlichkeit ist vorhanden, besonders groß ist sie allerdings nicht.

Denn auf gewisse Weise steckt die Bundesliga in einer Sackgasse: Es geht ihr einerseits wirtschaftlich ganz gut. Die Einnahmen steigen. Im internationalen Maßstab hinkt sie dennoch ganz schön hinterher. Die 50+1-Regel, die den eingetragenen Vereinen die Mehrheit an ihrem Verein garantiert, ist quasi ein von vielen gewolltes Stoppschild für Investoren. Für Scheichs aus Katar, Oligarchen aus Russland, Riesen-Konzerne aus China oder Fonds aus Amerika.

Der Bundesliga droht eine Zukunft als Ausbildungs-Plattform

Noch mehr Hochlganz-Produkt, noch weniger Verein? Wer will das? Die Fan-Basis in Deutschland eher nicht. Problem: In den Konkurrenz-Ligen gibt es 50+1 nicht, es wird absurd viel Geld hineingepumpt in den Fußball. Große Stars, große Talente, große Trainer gehen eher nach London, Liverpool, Paris oder Madrid. Für Ablösesummen, die den sportlichen Wert nur noch bedingt abbilden, werden gute Spieler zunehmend herausgekauft aus der Bundesliga.

Wenn man so will, droht der Bundesliga eine Zukunft als Ausbildungs-Plattform fürs finanzkräftige Ausland. RB-Leipzig-Trainer Ralf Rangnick hat unlängst im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ vom „Friedhof der Erinnerungen“ gesprochen. Dort werde die Bundesliga landen, wenn sie weiter ihre Traditionen pflegt, also praktisch weiter an 50+1 festhält. „Ausbildung allein wird als Qualitätsmerkmal der Bundesliga nicht ausreichen“, hat Rangnick in dem Interview gesagt.

Wird also am Freitag eine Saison angepfiffen, die nur die nächste ist in einem allgemeinen Abwärtstrend? Erleben wir einen FC Bayern, der international immer größere Mühe hat, noch mitzuhalten? Weil die internationale Konkurrenz über mehr Geld verfügt und ihn die nationale zu wenig fordert? Erleben wir ansonsten Teams, die in ihrer Region oder Provinz sehr stark, im Vergleich mit Bayern oder Europa aber ziemlich schwach sind? Kann gut sein.

Die Frage wäre aber auch, was daran so schlimm wäre. Eine Besinnung aufs Regionale, auf Tradition, auf Ausbildung – das ist ja zunächst mal kein Teufelszeug. Und ehrlich gesagt wird in den Bundesliga-Klubs zwar mit großer Anstrengung und oft auch vorbildlich ausgebildet. Aber konsequent genutzt wird das Potenzial doch eher selten.

Der schnelle Erfolg zählt da mehr als der mittel- oder gar langfristige Aufbau. Die schnelle Trainer-Entlassung gehört ebenso zur Kultur des Ligabetriebs wie die Scheu vor zu hohem Risiko beim Einsatz unfertiger Talente. Es würde natürlich nicht umgehend die Probleme der Liga lösen, aber wenn mehr und größere Vereine als der SC Freiburg nach dem Modell Freiburg verfahren würden, könnte die Liga dadurch vielleicht langfristig mehr Attraktivität gewinnen, als sie verlieren würde.

Im Idealfall wäre die Rangnick-These widerlegt. Zugegeben, so etwas erscheint beim Blick auf den turbokapitalistischen Fußball reichlich illusorisch. Aber schön wär’s schon, oder?