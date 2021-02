Champions League

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

RB Leipzig: Noch keine Lösung für Liverpool-Spiel

Das Champions League-Spiel zwischen Leipzig und Liverpool am 16. Februar kann nicht in Deutschland stattfinden. In Leipzig arbeitet man fieberhaft an einer akzeptablen Lösung. Bis Montag muss diese gefunden sein