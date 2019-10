Luka Modric (l) und Real Madrid taten sich schwer gegen den FC Brügge. Foto: Bruno Fahy/BELGA/dpa (Bruno Fahy / dpa)

Real Madrid ist erstmals ohne Sieg in die ersten beiden Vorrundenspiele der Champions League gestartet.

Zwei Wochen nach der 0:3-Auftaktniederlage bei Paris Saint-German kamen die Königlichen in der Gruppe A gegen den FC Brügge nur zu einem 2:2 (0:2). Emmanuel Bonaventure hatte die Gäste vor 71.000 Zuschauern im Stadion Santiago Bernabeu mit zwei Treffern (9. und 39. Minute) in Führung gebracht.

Die Spieler von Paris Saint-Germain feiern das 1:0 gegen Galatasaray Istanbul. Foto: Str/AP/dpa (Str / dpa)

„Das ist ein schlechtes Ergebnis, aber die Reaktion der Spieler nach dem Seitenwechsel war gut“, sagte Madrids Trainer Zinedine Zidane, der betonte, dass er sich aufgrund der Anzahl der Chancen keine Sorgen mache. Real-Kapitän Sergio Ramos gelang nach 55 Minuten der Anschlusstreffer, Casemiro traf kurz vor dem Abpfiff nach Vorlage des starken Nationalspielers Toni Kroos zum Ausgleich (85.). Kurz zuvor war der belgische Kapitän Ruud Vormer wegen groben Foulspiels vom Platz verwiesen worden.

„Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht. Brügge ist in der ersten Halbzeit zweimal vor das Tor gekommen und hat zweimal getroffen“, sagte Torschütze Casemiro und konnte dem Remis auch etwas Gutes abgewinnen: „Wir sind in der Gruppe noch gut dabei.“

Raheem Sterling (M) von Manchester City jubelt über sein Tor zum 1:0 gegen Dinamo Zagreb. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa (Nick Potts / dpa)

Mit dem ersten Zähler verbleiben die Königlichen zwar auf dem letzten Platz ihrer Gruppe, liegen aber lediglich einen Zähler hinter dem Zweiten aus Brügge punktgleich mit Galatasaray Istanbul. Der türkische Meister unterlag Paris mit 0:1 (0:0). Neuzugang Mauro Icardi führte mit seinem ersten Pflichtspieltor für PSG (52.) das Team von Paris-Trainer Thomas Tuchel zum zweiten Sieg.

In der Gruppe C feierte Manchester City ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Im Duell der beiden Auftaktsieger besiegte die Mannschaft von Coach Pep Guardiola den kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb durch Treffer der jeweils kurz zuvor eingewechselten Raheem Sterling (66.) und Phil Foden (90.+5) mit 2:0 (0:0). Dagegen bleibt Champions-League-Neuling Atalanta Bergamo punktlos. Die Mannschaft um den Deutschen Robin Gosens unterlag Schachtjor Donezk in letzter Minute mit 1:2 (1:1). (dpa)