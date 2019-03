Ski alpin

Rebensburg gewinnt Super-G in Andorra - Kugel an Shiffrin

Viktoria Rebensburg hat den letzten Super-G des Winters in Soldeu gewonnen. Nach ihrem zweiten Platz in der Abfahrt setzte die deutsche Skirennfahrerin beim Saisonfinale in Andorra noch einen drauf und raste zum 17. Weltcupsieg der Karriere.