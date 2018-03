Die Kielerinnen traten allerdings mit einer gesundheitlich stark angeschlagenen Vertretung an. Lediglich Britta Pölkner spielte ihr Match zu Ende und gewann ihr Einzel auch mit 6:4, 6:3. Die Gegnerinnen von Michaela Bach-Kamp, Petra Staats und Svantje Schmitz gaben ihre Begegnungen jeweils schon im ersten Satz krankheitsbedingt auf. Auch die Doppel wurden nicht mehr gespielt. Damit steht die Bremer Mannschaft kurz vor einem Riesenerfolg. Im letzten Spiel am 10. März beim 1. Kieler HTC kann sich das Team sogar eine 1:5-Niederlage leisten, um den Gruppensieg zu sichern. Dieser würde zum Aufstieg in die Regionalliga reichen, die die höchste deutsche Klasse in dieser Altersklasse ist.