Adelina Mazakow und Emil Reichert räumten in Hannover ab. (Gold und Silber, frei)

Beim Hannover 96-Pokal startete das junge Paar zunächst in der Junioren II B-Latein. Dort tanzten sich die Beiden souverän in das Finale und standen am Ende mit dem Gewinn des Pokals ganz oben auf dem Treppchen. Anschließend gingen Emil und Adelina in der höheren Altersgruppe der Jugend B-Latein an den Start. Unter elf Paaren erreichten sie auch dort problemlos das Finale und ertanzten sich am Ende erneut Platz eins. Mit diesem ersten Platz machten die beiden den Aufstieg in die höchste deutsche Jugendklasse A-Latein perfekt. Als Aufsteiger starteten sie gleich beim anschließenden Turnier der Jugend A. Beflügelt von den ersten beiden Siegen tanzte das Juniorenpaar erneut ein sensationelles Turnier und konnte wieder alle fünf Wertungsrichter mit der Leistung überzeugen und gewannen den dritten Pokal an diesem Tag.