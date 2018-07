Interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene können ab dem 2. August bei fortlaufenden Anfängerkursen jederzeit einsteigen. Bis Ende September führen die Trainerinnen Neulinge dienstags und donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr, im Alter von vier bis 16 Jahren in den Sport am Jürgensdeich 1 ein. Für Erwachsene ab 16 Jahren ist am Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr eine Trainingseinheit reserviert. Wer sich angesprochen fühlt, aber noch unentschlossen ist, dem bietet sich die Möglichkeit, auch ohne Anmeldung zum Probetraining zu kommen. Bis zur Schuhgröße 41 hält die Abteilung auch Rollschuhe zum Verleihen bereit.