Uli Hoeneß tritt laut "Bild" nicht zur Wiederwahl als Bayern-Präsident an. (Matthias Balk/dpa)

Uli Hoeneß tritt ab. Wenn es so kommt, wie „Bild“ schreibt, wäre das mal eine Nachricht mit Wumms. Nicht so sehr wegen der Neuigkeit. Dass in der Führung des FC Bayern eine Zäsur ansteht, ist längst beschlossen. Die Wucht kommt eher von der Figur Hoeneß selbst. Diesem Mann, der Bayern München zur Weltmarke machte – nicht nur in sportlicher Hinsicht. Der so hoch stieg, so tief fiel, so polemisierte, so polarisierte. Sein Status ist vielleicht damit am besten beschrieben, dass man darauf nicht hinzuweisen bräuchte. Es handelt sich um Hoeneß.

Bei solchen Mittelpunkt-Menschen stellen sich im Falle eines Rücktritts vornehmlich zwei Fragen. Erstens: War er wirklich mehr, als nur das, was man gemeinhin unter einem Mister Wichtig versteht? Zweitens: Kommt der Rücktritt zur rechten Zeit? Frage eins ist leicht zu beantworten, Frage zwei schwerer. Ja, er hat Großes geleistet. Überragende Verdienste. Nein, dass er sich nach Steuerbetrug und Haftstrafe wieder ins Amt wählen und wie ein Feldherr feiern ließ, muss man nicht gut finden. Eine Rehabilitation mit mehr Demut und weniger Größenwahn hätte Hoeneß‘ Leistung größer statt kleiner gemacht.