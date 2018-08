Am vergangenen Spieltag sicherte sich das Team von Headcoach Alberto Orti Roig mit einem 4:2-Erfolg im zweiten Spiel des „Doubleheaders“ nach elf Innings doch noch den erhofften Split bei den Cologne Cardinals. Spiel eins ging zuvor noch mit 10:0 mehr als deutlich an die Kölner. Durch diesen Erfolg bei den Cardinals und den zwei gleichzeitigen Niederlagen der Berlin Flamingos gegen die Hamburg Stealers haben die Dockers jetzt zwei Spiele Vorsprung auf die Berliner und belegen damit weiterhin den Relegationsplatz in der Abstiegsrunde.

Die Bremer wollten auswärts unbedingt punkten. Allerdings musste Coach Alberto Orti Roig mit Jan Schnetlage und Heinrich Gill, berufsbedingt auf zwei wichtige Spieler verzichten, so gab es einige Umstellungen in der Defensive. Im ersten Match begann Alberto Orti Roig als Pitcher für die Dockers und Giovanni Binetti Sanchez übernahm den für ihn ungewohnten Posten des Catchers. Zunächst begann es recht ordentlich aus Bremer Sicht, Hits von Binetti und US-Import Nick Miceli brachten im ersten Inning zwei Baserunner auf die Base, viel mehr konnte die Bremer Offensive nicht mehr erreichen. Kölns Pitcher Nikas Piontek hatte die Bremer Batter fest im Griff und ließ über sieben Innings lediglich vier Hits der Gäste zu. Ab dem dritten Inning kam zudem auch noch die Kölner Offensive in Schwung und nach fünf Innings und einem 0:5-Rückstand der Dockers übernahm schließlich Sebastian Kreutz als Pitcher. Allerdings musste auch er im sechsten Inning drei Punkte der Gastgeber hinnehmen. Im siebten Inning drohte beim Stand von 0:8 sogar die sogenannte Ten-Run-Rule und der damit verbundene vorzeitige Spielabbruch. Niclas Führling sollte dies als neuer Pitcher für die Dockers verhindern, aber auch er konnte die zwei Kölner Runs zum 0:10-Endstand letztlich nicht verhindern.

In Spiel zwei warf dann Nick Miceli für die Dockers die ersten neun Innings und konnte 15 Strike-Outs verbuchen. Im dritten Inning konnten die Kölner mit einem Run zunächst in Führung gehen, allerdings gelang den Dockers im sechsten Inning der Ausgleich. Yannick Bujalla scorte auf den Hit von Leonel Moncada zum 1:1. Eine erneute Führung der Cardinals im siebten Inning konnten die Bremer im folgenden Durchgang nochmals ausgleichen. Wieder war es Leonel Moncada, der mit seinem Hit Giovanni Binetti „nach Hause schlug“. Das neunte Inning blieb ohne Punkte und ab Inning zehn übernahm Giovanni Binetti das Pitching bei den Dockers – allerdings konnte dort kein Team Punkte erzielen.

Im ersten Zusatz-Inning brachte sich Steven Volders mit einem Double auf die zweite Base – und erhöhte auf den Hit von Sebastian Kreutz zum 3:2. Dann ließ Giovanni Binetti mit seinem Hit Alberto Orti Roig zum Endstand punkten. Mit dieser Führung im Rücken brachte Binetti das Spiel sicher nach Hause. Zum Abschluss gelang der Bremer Defensive dann noch ein „Double Play“. Am kommenden Sonnabend (12 und 15.30 Uhr) reisen die Dockers zu den Hamburg Stealers und am folgenden Spieltag sind die Stealers zu Gast in Bremen (12 und 15.30 Uhr). Den Abschluss der „Play-down“-Serie bildet am Sonnabend, 1. September (12 und 15.30 Uhr), das wichtige Heimspiel gegen die Berlin Flamingos.