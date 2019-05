Deshalb brauchte es auch einige Zeit, ehe sich die Laune beim Aufsteiger bei der anschließenden Hallenfete allmählich wieder besserte. Trotzdem kann er mit seinen bislang erreichten 22:20 Punkten und dem siebten Tabellenplatz völlig zufrieden sein. Für die Niedersachsen war es wiederum der erste Auswärtszähler der Saison, trotzdem steigen sie abgeschlagen ab.

Das Unheil bahnte sich für die SG Findorff schon in den ersten zehn Spielminuten an, als sie in der Abwehr überhaupt nicht zurecht kam und gleich einem 3:7-Rückstand hinterherlief. Beim 5:10 nahm der SG-Trainer Thorsten Terborg ein Team-Time-out und ordnete die Abwehr neu, so dass seine Mannschaft den Spieß durch den Siebenmetertreffer von Christian Stelzner zur völlig schmeichelhaften 18:17-Pausenführung drehen konnte.

„Für Besserung hat das aber nicht gesorgt, weil wir den gegnerischen Torwart warmgeworfen und uns in der Abwehr weiter Schwächen erlaubt haben“, bemängelte Thorsten Terborg. Nichtsdestotrotz genügte die magere Vorstellung, um mit dem sechsten erfolgreich verwandelten Strafwurf von Christian Stelzner weiter mit 33:31 die Oberhand zu behalten. Es reichte für die Hausherren dennoch nicht, um sich in den finalen drei Spielminuten ins Ziel zu retten. Im Gegenteil! „Meine Spieler wollten danach zu viel und haben zu viel riskiert“, begründete der Findorffer Trainer den 33:34-Rückstand, den sein Team zwölf Sekunden vor Schluss kassierte. Vier Zeigerstriche vor Ultimo rettete der Linksaußen Jeppe Kjaersgaard, der die Mannschaft nach der Saison wieder in seine dänische Heimat verlässt, dem Liga-Novizen wenigstens noch das Unentschieden. Im Angriff selbst hatten beim Gastgeber lediglich die Youngster Jonas Harms und Pablo Carneiro Alves überzeugt.

Am kommenden Sonnabend treten die „Füchse“ um 17.30 Uhr beim punktgleichen Tabellennachbarn HSG Bruchhausen-Vilsen an, dessen Tordifferenz um 44 Treffer besser als die des Terborg-Teams ist.

SG Findorff: Hämmerling, Schlewinski; Laechelin, Stelzner (6/6), Nikutowski (4), L. Schröder, Kjaersgaard (3), Harms (6), F. Schröder (3), Brunswick, Bertram (2), Carneiro Alves (6), Gresens(3), Bösewill (1).