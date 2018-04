Unverkennbar Mike Tyson: Der Mann mit der Zahnlücke und dem Tattoo im Gesicht soll nächste Woche nach Bremen kommen. (dpa)

Bremen. Aller Anfang ist schwer. Das gute alte Sprichwort durfte diese Woche wieder sein Körnchen Wahrheit nachweisen, als sie anfangen sollte: die "Mike Tyson Tour 2018". Sie startete am Mittwochabend in der "Kinowelt Millenium City" zu Wien, und quasi als Vorprogramm war laut ORF ein Auftritt in der Neuen Mittelschule Kagran geplant. Dort sollte der frühere große Boxchampion mit dem nicht nur in Box-Kreisen bekannten und großen Namen im Rahmen einer Gewaltpräventiv-Initiative sprechen.

Klappte nicht. Wegen eines Streiks bei der Fluggesellschaft kam Tyson nicht rechtzeitig weg aus Las Vegas und später als geplant in Wien an. Der Jetlag machte müde und am Abend während der Show in der Millenium City nervte laut Tour-Direktor Radim Tauchen auch noch ein temporärer Tonausfall. Aber, nun ja. "Insgesamt ist es gut gelaufen, die Leute waren happy", sagt Tauchen. Jetzt soll die Tour mal ins Rollen kommen, jetzt geht es, mit einem Abstecher nach Zürich, durch Deutschland. Und zu den acht deutschen Städten auf der Tyson-Tournee zählt am 26. April, jawohl, auch Bremen. Ein Standort, der mit "Box-Hochburg" eher unzutreffend beschrieben wäre. Aber in Bremen, sagt Tauchen, seien die Konditionen interessant und außerdem passe ein Bremen-Stopp logistisch sehr gut. Am Abend zuvor ist Düsseldorf dran, am Abend danach Hamburg.

Also wird am Donnerstag kommender Woche um 19 Uhr Mike Tyson im Bremer Cinemaxx auftreten, die Tour-Veranstalter haben da einen Kinosaal gemietet. Falls jemand etwas anderes vermuten sollte: Um einen Box-Abend im klassischen Sinne handelt es sich nicht. Sondern um einen Abend mit einer Box-Legende. Tyson, mittlerweile 51 Jahre alt, boxt natürlich nicht. Er spricht. Er soll, unterstützt von einem Moderator und Übersetzer, in insgesamt sieben Runden über sieben Etappen seines Lebens sprechen.

Mike Tysons Leben als bewegt zu beschreiben, wäre stark untertrieben. Der Mann war einst nicht nur der jüngste Schwergewichtsweltmeister und einer der schlagkräftigsten Athleten der Sportgeschichte. In seiner Vita wimmelt es von Exzessen und Skandalen, von Drogen, Alkohol und Haftstrafen. Der Mann saß Anfang der 1990-er Jahre nach einem Indizienprozess im Gefängnis, er soll eine Frau vergewaltigt haben. Und Ende der 1990-er Jahre saß er wieder auf der Anklagebank, zumindest im übertragenen Sinne. Am 28. Juni 1997 biss er im WM-Kampf gegen Evander Holyfield im MGM Grand von Las Vegas seinem Gegner in der dritten Runde ein Stück des rechten Ohrs ab und spuckte es auf den Boden. Holyfield sagte 20 Jahre später in einem Interview der "Welt": „Er war doch völlig außer Kontrolle, war extrem verzweifelt. Ich glaube, wenn er in dem Moment eine Waffe gehabt hätte, hätte er um sich geschossen.“

Menschen aus Tysons Umgebung sprechen heute anders über den Aggro-Boxer, der einst vor seinen Kämpfen, die er oft durch K.o. gewann, gern den bösesten Menschen auf Erden gab. "Sie nennen ihn 'Die Bestie, das Monster usw.' Ist das die Wahrheit? Ja, es war!!! Mike nennt sich noch schlimmer, wenn er in die Vergangenheit zurückschaut. Das wirkliche Wunder und die Geschichte hinter allem ist seine Verwandlung, mit Unterstützung seiner geliebten Familie ist er jetzt einer der nettesten und bescheidensten Menschen auf dem Planeten." So wird Direktor Tauchen auf der Homepage der Mike-Tyson-Tour zitiert.

Tyson selbst beschreibt sich als geläutert, als Ex-Monster quasi. Ein Auszug aus einem Gespräch des Ex-Monsters mit "t-online.de": "Ich bin so glücklich, dass es ich es geschafft habe. Diese ganzen Dinge liegen in meiner Vergangenheit, aber ich muss sie immer im Hinterkopf behalten. Ich muss immer daran denken, dass es wieder passieren könnte, wenn ich es nicht ernst nehme."

Wer nun am 26. April schaudern möchte angesichts der wilden Tyson-Vergangenheit, wer die Läuterung vom Geläuterten geschildert hören möchte, muss sich anstrengen. Anstrengen im finanziellen Sinne. Für die Show sind 79 Euro fällig, allerdings nur auf den billigen Plätzen in den Reihen 15 bis 17. Für die Reihen davor gibt es "Iron"- und "Gold"-Tickets, die nach der Show noch ein kurzes "Meet & Greet" inklusive privatem Foto mit dem Star beinhalten. Sie sind für 239 Euro ("Gold") beziehungsweise 259 Euro ("Iron") zu haben. Böse Zungen behaupten: Nun ja, der Mann braucht Geld. Das ist an dieser Stelle schwerlich zu überprüfen, es sind nur zwei frühere Mike-Tyson-Sätze gegenüber "CNBC" überliefert. Sie lauten: "Ich habe 500 Millionen Dollar verprasst. Ich will leben und nicht sterben."

Zur Sache

Tyson macht deutschen Boxern Mut

Der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Mike Tyson glaubt an eine gute Zukunft des Boxsports in Deutschland. „Das deutsche Boxen wird wieder zurückkommen. Es wird immer wieder starke deutsche Boxer geben. Das belegt die Geschichte“, sagte der 51-Jährige im Interview des Nachrichtenportals t-online.de. Er erinnerte an Axel Schulz und Max Schmeling.

Tyson, der mit einer Bühnenshow auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs ist, äußerte sich auch lobend über die Brüder Wladimir und Vitali Klitschko (Ukraine): „Sie hatten großartige Karrieren. Weil sie aus ihren Niederlagen gelernt haben. Beide haben ein paar Mal verloren, aber sie haben nicht aufgegeben. Sie kamen zurück und haben lange das Schwergewichtsboxen regiert. Für mich sind beide in den Top fünf aller Zeiten.“