Der FC Bayern ist Deutscher Fußball-Meister 2018 – zum 28. Mal insgesamt und nun schon zum sechsten Mal in Folge. Ein Triumph, der zu diesem Zeitpunkt niemanden mehr überrascht hat. Zu souverän hat der Branchenprimus in den vergangenen Monaten agiert, der Titelgewinn an diesem 29. Spieltag war daher schlichtweg die logische Konsequenz. Es bleibt festzuhalten: Auch in dieser Saison 2017/18 hat kein Bundesligist ein dauerhaftes Rezept gegen die Dominanz des FC Bayern gefunden.

An dieser Alleinherrschaft im deutschen Fußball wird sich – und diese Prognose ist keineswegs gewagt – auch in der näheren Zukunft nichts ändern. Denn der von Präsident Uli Hoeneß und dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge mit viel Akribie und großem Sachverstand geführte Klub ist der Konkurrenz in den vergangenen Jahren um Längen enteilt, die Arbeit der Vereinsoberen verdient Respekt und Anerkennung. Der Münchner Kader ist nicht zuletzt aufgrund der enormen finanziellen Möglichkeiten qualitativ absolut hochwertig bestückt und mit vielen Stars gespickt. Ein Ensemble, das so in schöner Regelmäßigkeit für die vielerorts beklagte Langeweile an der Tabellenspitze sorgt – wenn es denn richtig geführt wird.

Wie wichtig gerade bei einem solchen Starensemble die Trainerpersonalie ist, haben die ersten Wochen nach Saisonstart gezeigt. Unter Carlo Ancelotti kamen die Bayern nicht auf Touren, das Team bot mäßige Auftritte und blieb weit hinter den eigenen, bajuwarisch stets hochgesteckten Ansprüchen zurück. Fünf Punkte betrug der Rückstand auf den damaligen Spitzenreiter Borussia Dortmund, als Ancelotti gehen musste und schließlich Jupp Heynckes nach dem siebten Spieltag Anfang Oktober die Mannschaft übernahm.

„Don Jupp“, der 1998 mit Real Madrid bereits die Champions League gewonnen und den FC Bayern 15 Jahre später zum gefeierten Triple geführt hatte, kehrte also nach fast viereinhalb Jahren und inzwischen 72-jährig aus seinem Ruhestand zurück auf die Bundesliga-Showbühne. Diese von Heynckes als „Freundschaftsdienst zu Uli Hoeneß und den FC Bayern“ titulierte Amtsübernahme war schlussendlich der entscheidende Schachzug im Titelkampf – und ist es womöglich auch noch im Kampf um weitere Titel in DFB-Pokal und Champions League.

Mit seiner Ausstrahlung, seiner Erfahrung und seiner punktgenauen Analyse hat Jupp Heynckes den im Herbst 2017 schlingernden Branchenführer wieder auf Kurs gebracht. Unter seiner Regie gewannen die Bayern wettbewerbsübergreifend 29 ihrer nunmehr 32 Partien, allein in der Champions League feierte der Klub seither sieben Siege in Serie. Der Traum vom erneuten Triplegewinn mit dem Tripletrainer von 2013: Er lebt.

Doch klar ist auch: Jupp Heynckes kehrt nach Saisonende auf seinen Bauernhof zurück. Auf seinen Nachfolger, den die Bayern noch im April präsentieren wollen, wartet ein schweres Erbe – und eine herausfordernde Aufgabe. Denn der Kader ist vergleichsweise alt, die Mannschaft muss dringend verjüngt werden. Gibt es also doch ein wenig Hoffnung, dass der Titelkampf künftig wieder mehr Spannung zu bieten hat? Sicherlich nicht.