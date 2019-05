Die Renngemeinschaft Bremer Ruderverein von 1882/Bremer Sport-Club holte sich den Sieg im prestigeträchtigen Senatsachter. (Jonathan_:] und Jonathan Vaupe, frei)

Trotz der kalten Witterung und einer kurzzeitigen Unterbrechung wegen angesagter Unwetter waren die 112. Große Bremer Regatta und die 30. Jungen und Mädchen Regatta (JuM) aber ein voller Erfolg.

Die Unwetterwarnung sorgte am Sonntagmittag für eine Unterbrechung der Regatta, alle Boote wurden schnellstmöglich evakuiert. Das Unwetter zog schließlich weit entfernt vorbei, ein Risiko wollten aber weder Sibylle Maaß, Organisationschefin der JuM, noch Peter Manschke, Regattachef der großen Regatta, eingehen. Schiedsrichter, Betreuer der kleinen und großen Ruderer und die Sportler selbst haben es entspannt genommen. „Das war eine disziplinierte Leistung“, war Manschke zufrieden. Die JuM zog die Mittagspause vor, die große Regatta ging mit einer Stunde Verspätung weiter und alle Rennen konnten ausgetragen werden.

Aus Bremer Sicht waren die Ergebnisse auf der großen Regatta ordentlich, aber nicht überragend. Für viele der U 17-Ruderer war es der erste Wettkampf gegen gute Konkurrenz. Siege zu sammeln war entsprechend schwer. Im Einer gelang dies Leichtgewicht Konstantin Flies (Vegesacker Ruderverein) sowie Nora Gohr (Bremer Ruder-Club Hansa), die auch im Zweier mit Jonna Janßen siegte. Einen U 17-Vierer gewann die Kombination Lorenz Bagdonat, Yannick Fromm (Bremer Ruderverein von 1882), Jan Schlegel, Ole Grünert (VRV) und Steuermann Jannis Rimkus (Bremer Sport-Club).

Für die U 19-Siege der Bremer sorgte Florian Maaß (BSC) fast im Alleingang. Der von Landestrainerin Christina Einert betreute Skuller siegte dreimal im Doppelzweier mit seinem Hamburger Partner und obendrauf noch einmal im Doppelvierer. „Trotzdem hat noch nicht alles geklappt. In Köln treffen wir auch die schnellen Teams aus Süddeutschland“, so Einert. Dann will sie sehen, was die Bremer Erfolge wert sind. Eine weitere U 19-Medaille holten sich Finn Priebe und Florian Bartels (BRV1882/BRC Hansa) im Zweier-ohne.

Bei den Senioren hätte es indes kaum besser laufen können. Bei den Frauen reichte es hingegen für keinen Erfolg, bei den Männern gelang fast alles. In fünf verschiedenen Vierer-Rennen der U 23 und der offenen Klasse traten sie an und gewannen in Kombinationen der drei stadtbremischen Vereine jeden Versuch. Und auch in der höheren Altersklasse der Masters waren die Heimteams mit dem Boot um Uwe Schüßler (BRC Hansa) und Holger Ilgner (BRV1882) doppelt erfolgreich. Zudem siegte ein Masters­achter des ausrichtenden Bremer-Sportclubs um Schlagmann Gerd Tapken.

Überhaupt gelten die Achter als Höhepunkt jeder Regatta. „An beiden Tagen in der offenen Klasse volle Felder und packende Duelle bis auf die Ziellinie“, sagte Manschke über das Highlight. Am Sonnabend siegte eine Renngemeinschaft um die Bremer Lukas Nahrgang und Sören Dannhauer (BRV1882), allerdings nur hauchdünn mit einer halben Sekunde Vorsprung vor einer weiteren Bremer Renngemeinschaft und dem Bundesliga-Team, das nach starkem Start auf Rang drei durchgereicht wurde. Das Bundesliga-Team wollte Revanche beim prestigeträchtigen Senatsachter am Sonntag und es gelang: Technisch stark verbessert setzten sich Cedric Borchers, André Müller, Stefan Giesen, Janosch Brinker, Nils Hülsmeier (alle BSC), Max Liepold, Henry Schultz, Tobias Dirschauer und Steuerfrau Lynn Artinger (BRV1882) durch und durften den Ehrenpreis entgegennehmen.

Auf der JuM, der Regatta für den U 15-Nachwuchs, ging es ähnlich zu. Auch wenn der sportliche Erfolg bei den Kleinen noch nicht über allem im Vordergrund steht, mangelte es an Ehrgeiz nicht. Slalom, normale Rennen und die Langstrecke galt es zu bestehen. Dabei kommt es immer wieder zu kuriosen Ereignissen. „Selten haben so viele Kinder die Bojen im Slalom-Kurs verfehlt. Vielleicht hat auch der ein oder andere junge Trainer noch mitgelernt, wie es beim nächsten Mal besser geht“, schmunzelte JuM-Organisatorin Maaß.

Die Kinder der Neustädter Vereine schlugen sich achtbar, sodass die ehrenamtlichen Helfer, die vielleicht wichtigsten Teilnehmer der Regatta, sich bei den Siegerehrungen mitfreuen konnten.

In den drei Stunden nach den Wettkämpfen zeigte sich, wie viel Arbeit in dem sportlichen Großereignis steckt. In Windeseile wurden die Bojen aus der kleinen Weser genommen und die Startanlage unter der Carl-Carstens-Brücke abgebaut. Die Zelte der JuM am Badestrand wurden eingepackt und die Bauwagen des Regattadorfs beim DLRG-Turm mit dem Traktor zum Vereinsheim des Bremer Sport-Clubs zurückgebracht. Als die letzten Motorboote der Schiedsrichter und DLRG aus dem Wasser geholt waren, war von den fast 2000 Ruderern schon lange nichts mehr zu sehen.