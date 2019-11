Für den RFC Niedervieland starteten Julia Ottlik, Saskia Erpenbeck, Alexa Matern und Mina Nalinciouglu mit den vereinseigenen Pferden Ravarino, Dodo, Kira und Valentino. Nachdem die Reiterinnen in der Bodenarbeit und der Dressur teilweise noch etwas zu kämpfen hatten, konnten sie im Springen und in der Theorie solide Leistungen abrufen und wurden am Ende mit einem zweiten Platz von acht Teams belohnt.