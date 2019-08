In Hannover bejubelten die Ruderinnen noch den vierten Platz. (Sören Dannhauer)

30 Uhr und damit unter Flutlicht statt und sorgten so für eine einzigartige Atmosphäre für Zuschauer und Aktive. Düster war aber auch die Stimmung der Aktiven vom Bremer Ruderverein von 1882 und dem Bremer Sport-Club, die in Sachsen mit den Plätzen sieben (Frauen) und 16 (Männer) weit hinter den Erwartungen zurückblieben.

Bei den Frauen hatte es vor zwei Wochen noch Hochgefühle gegeben: In Hannover waren sie erstmals unter die besten Vier gerudert. In Leipzig war aber schon das Zeitfahren eine zähe Angelegenheit. Die Bremer Damen um Teamkapitänin Marieke Tippe ruderten auf Rang sechs, da die späteren Sieger des Renntags aus Essen aber nur Dritte des Zeitlaufs wurden, war genau diese Mannschaft Gegner im Achtelfinale. Ein Gegner, der erwartungsgemäß nicht zu schlagen war, womit feststand, dass ein richtig gutes Ergebnis nicht mehr möglich war. Einen aggressiven Rhythmus nach dem Start hatte das Team in der Vorbereitung besonders geübt, genau das klappte aber am Renntag nicht. „Wir wurden besser, aber es lief einfach zäh“, so Schlagfrau Julia Lange. Entsprechend groß war der Frust, als auch noch das Rennen gegen Krefeld hauchdünn verloren ging. Erst im Lauf um Rang sieben gelang ein Sieg. Immerhin gegen Waltrop, den Bronzegewinner des vorangegangenen Renntages. In der Tabelle steht der Bremer Frauen-Achter nun auf Platz sechs.

Noch schlimmer lief es im Männerboot. „Das war ein Supergau“, meinte Teamkapitän Jens Große. Im Zeitfahren lief es nicht rund, das Ergebnis stimmte aber noch. Als Tabellensechster fuhr das Boot immerhin noch auf Rang acht. Im Achtelfinale ging es gegen Hannover, eigentlich eine Topmannschaft, die im Zeitfahren überraschend schwach war. „Das Rennen war gut, Hannover war einen Tick stärker“, so Große. In der Folge nahm eine beispiellose Abwärtsspirale seinen Lauf. Es war nicht alles schlecht, aber Kleinigkeiten liefen gerade auf den letzten 15 Schlägen jeweils schief. Da die Liga ein sehr enges Mittelfeld hat, fielen die Ruderer aus Bremen mit jeweils knappen Niederlagen bis in das vorletzte Finale durch und verloren hier auch noch gegen Dresden. Rang 16 und damit auch das abrutschen in der Tabelle auf Platz neun sind das ernüchternde Resultat.

Der bisher ordentliche Saisonverlauf wurde damit auf den Kopf gestellt. Zum Saisonauftakt gab es einen starken vierten Platz. Dann ging es im Ergebnistableau aber nach unten. „Zum Saisonfinale in Münster muss es wieder besser werden“, sagte Große. Mit dem neunten Platz in der Tabelle sind die Männer durchgereicht worden, liegen gerade noch in der oberen Hälfte der 18-Boote-Liga. Dieser Platz soll nun in Münster mindestens verteidigt werden. Dann ist es immer noch ein bessere Saisonergebnis als im Vorjahr. „Damit können wir noch mal bestätigen, dass unser Jahr 2019 in der Ruder-Bundesliga eigentlich stark ist“, meint der Teamkapitän.