Franck Ribéry wird dem FC Bayern München in Athen fehlen. Foto: Kay Nietfeld (Kay Nietfeld / dpa)

Grund für das Fehlen Ribérys im Kader von Trainer Niko Kovac für die Begegnung am Dienstag (18.55 Uhr) ist eine Wirbelblockade. Nach Oberschenkelproblemen beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg (3:1) in der Bundesliga gehört der Österreicher David Alaba zum Aufgebot für das dritte Gruppenspiel.

Der FC Bayern will in Athen einen weiteren Schritt Richtung Achtelfinale der Königsklasse machen. Nach dem 2:0 bei Benfica Lissabon und dem 1:1 gegen Ajax Amsterdam sind die Bayern Tabellenzweiter ihrer Gruppe. Am 7. November empfangen die Münchner den griechischen Meister zum Rückspiel.