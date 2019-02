Nach zunächst ausgeglichener Anfangsphase gelang es den Hausherren ab der 18. Minute, dank einer aufmerksamen Defensive, das Heft in die Hand zu nehmen. Lag der TSW bis hierhin stets in Rückstand, erzielte Nils Bindemann (3) mit seinem Treffer zum 8:7 (19.) erstmals die Führung, die das Team bis zur Pausensirene nicht mehr hergab. „Wir konnten Findorff durch unsere sehr aufmerksame Abwehr immer wieder nach außen oder an den Kreis drängen, der Rückraum war komplett geschlossen“, zog der von einem Auslandssemester zurückgekehrte TSW-Kapitän André Mester ein zufriedenes Fazit.

Nach dem Seitenwechsel egalisierten sich beide Teams zunächst, beim Spielstand von 19:18 (41.) legte der TSW allerdings mit acht Toren in Folge den Grundstein für den letztlich verdienten Erfolg, der dem Team vorübergehend den vierten Tabellenplatz bescherte. Und diesen will sich der TSW im derzeit überaus eng gestaffelten Mittelfeld der Liga im kommenden Auswärtsspiel beim TSV Daverden II (Sonnabend, 16. Februar, 15.30 Uhr) mit einem Sieg längerfristig sichern.

TS Woltmershausen: Mester, Johnssen; D. Rustmann (3), Rosemeyer (14/8), Päsler, Hambsch-Müller, Hellmig, Waßner, Witte, Duismann (1), Bindemann (3), Hirschfeld (1), Strehler (3), K. Rustmann (4).