Im Rollsportstadion in der Pauliner Marsch können Kinder ab 4 bis 15 Jahre montags und freitags von 16 bis 17 Uhr den sicheren Stand auf den acht Rollen erlernen und erste Schritte, Sprünge und Pirouetten üben. Die Erwachsenenkurse finden jeweils montags von 18:15 bis 19:15 Uhr statt. Die Kurse werden individuell an den Leistungsstand der Kursteilnehmer angepasst. Der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich und das erste Probetraining ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. 10er Karten kosten 55 bzw. 65 €. Leihschuhe stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Nähere Informationen auch unter www.erb-­bremen.de.