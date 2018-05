Diese brauchen sich auf den KEM nicht zu den Landeseinzelmeisterschaften zu qualifizieren. Dagegen müssen die Turnerinnen der Pflichtstufen dies erfüllen. Zum ersten Mal startete Matilda Mills im Leistungsbereich für den TV Bremen-Walle 1875. Es lief noch nicht alles rund, dennoch durfte sie mit sich zufrieden sein. Ihr bestes Gerät war der Boden mit 11,80 von 15,00 möglichen Punkten.

Eine starke Konkurrenz in allen Wettkampfklassen waren diesmal die Turnerinnen von Bremen 1860. Rosa Bredehorst konnte aber in ihrer Wettkampfklasse sehr gut mithalten. Sie zeigte zum ersten Mal einen Überschlag über den Tisch und erlangte dafür stolze 13,75 Punkte. Ihr bestes Gerät war der Stufenbarren mit 14,30 Punkten von 16,00. Sie überzeugte mit sauberen und technischen guten Ausführungen an allen Geräten und gewann die Silbermedaille. Thalia Böhm kam mit nur 0,05 Punkten Rückstand auf den vierten Platz. Da sie aber so eng am Treppchen lag, schaffte sie trotzdem die Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft. Mit 13,95 Punkten war der Boden ihr stärkstes Gerät. Als jüngster Jahrgang traten in derselben Wettkampfklasse auch Minna Köpp und Swantje Thomsen an.

Luisa Spörri legte einen super Sprung am Mattenberg hin, bekam dafür überragende 14,35 Punkte, verpasste aber die Landesmeisterschafts-Qualifikation. Dies gelang ihrer Schwester Emilia Spörri mit der höchsten Schwebebalkenwertung (14,15 Punkte) in der Wettkampfklasse 5. Ebenso gelang der Überschlag über den Tisch zum ersten Mal auf einem Wettkampf hervorragend und wurde mit 14, 65 Punkten belohnt. Sie wurde Dritte und darf an den Landeseinzelmeisterschaften teilnehmen.