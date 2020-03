Die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am vergangenen Mittwoch war ein sogenanntes Geisterspiel, die Zuschauer blieben ausgeschlossen. In Bremen wird es am Montag nun doch zu keinem Geisterspiel kommen. (Fabian Strauch/DPA)

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) gefällt sich in ihrer Rolle als höchste Instanz im nationalen Profifußball. Vor allem seit mit Christian Seifert ein anerkannter Top-Manager das Sagen an der Ligaspitze hat, der in seiner Rhetorik, Weitsicht und Cleverness auf den ersten Blick jedem beim großen Bruder DFB und vor allem fast jedem Managerkollegen in der Liga weit überlegen ist. Doch in Zeiten der Coronakrise gibt diese DFL ein Bild ab, das einer höchsten Instanz nicht gerecht wird. Es wirkte zuletzt eher höchst ignorant. Und höchst gefährlich.

Gegen den Rat aller Experten, gegen die emotionale Aufforderung der Bundeskanzlerin und gegen jede aktuelle Entwicklung auf diesem Erdball klammerte sich die Ligaspitze in Frankfurt auch am Freitag noch lange an den bevorstehenden Bundesligaspieltag, als gäbe es gerade nichts Wichtigeres als ein Fußballspiel in Dortmund, Bremen oder Leipzig. Als wenn dabei keinerlei Infektionsgefahr bestünde, sollten überall noch die Spiele ohne Zuschauer durchgezogen werden, auch wenn zuletzt Tausende Fans bei solchen Partien vor die leeren Stadien zogen und längst erste Profis angesteckt in Quarantäne ausharrten. Allen Ernstes sprach Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge noch gegen Mittag in München davon, dass dies wegen bevorstehender Zahlungen der TV-Sender eine Frage der Finanzen sei.

Über das Verhalten der Spitzenfunktionäre und die Entscheidungswege im deutschen Fußball wird noch zu reden sein, wenn sich die Lage im Land wieder beruhigt hat. Den nun erlittenen Imageschaden und Vertrauensverlust dürfte die Ligaspitze aber eine lange Zeit mit sich herumschleppen. Zumal ausgerechnet der sonst so schwerfällige und viel größere Deutsche Fußball-Bund (DFB) in diesen Tagen das bessere und schnellere Krisenmanagement betreibt, auch wenn das mit all den Amateurvereinen im DFB sicher nicht einfach ist.

Nur gut, dass der Profifußball entgegen seiner oftmals zur Schau gestellten Selbstwahrnehmung sehr wohl noch eingefangen und gestoppt werden kann. Ein großes Kompliment gilt hier der Bremer Politik. Innensenator Ulrich Mäurer zeigte der Bundesliga konsequent die Rote Karte und sagte das für Montag geplante Spiel des SV Werder gegen Leverkusen ab, bevor die Liga Stunden später doch noch zur Vernunft kam.

Für die Ligaspitze gilt: Kasse hat noch lange nichts mit Klasse zu tun, das zeigen diese aufgeregten Tage mehr als deutlich. Wer im Alltag um Millionen und Milliarden von Euros pokert, sollte personell und strukturell nicht nur hierfür top aufgestellt sein. Denn es gibt für den Fußball auch eine Verantwortung jenseits des Geldes. Andere Länder und andere Ligen haben das europaweit besser und schneller hinbekommen als die deutschen Fußballfunktionäre. Das ist im Moment zwar nicht wichtig, es ist mit Blick in die Zukunft aber eine durchaus verstörende Erkenntnis.