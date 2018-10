Nach Trondheim-Sieg

Rotation funktioniert besser - RB-Ziel: Zwei-Punkte-Schnitt

Nach dem ersten Sieg in Gruppe B der Europa League will RB Leipzig gegen Aufsteiger Nürnberg nachlegen. Die stetige Rotation von Trainer Ralf Rangnick zahlt sich langsam aus. Nun will er auf seinen gewünschten Punkte-Durchschnitt in der Bundesliga kommen.