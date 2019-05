So wie hier auf unserem Foto aus dem vergangenen Jahr werden auch diesmal wieder zahlreiche Boote mit ihren Rudererinnen und Ruderern bei der Großen Bremer Regatta für ein farbenprächtiges Bild sorgen. (Privat, frei)

Der Grund ist das große Ruder-Wochenende, das morgen beginnt und den Werdersee zu einer riesigen Wassersport-Arena macht.

Ruderer im Alter von zehn bis 80 Jahren aus über 150 Vereinen aus Deutschland, den Niederlanden, Irland und Finnland haben sich zur Bremer Jungen und Mädchen-Regatta (JuM) und zur 112. Großen Bremer Ruder-Regatta angekündigt. Zusammen mehr als 1400 Sportler mit Anhang und Betreuern. Eine der größten Sportveranstaltungen Bremens. Bei der JuM startet der Nachwuchs der Wassersportler.

Ab zehn Jahren darf man an den Wettkämpfen teilnehmen, die auf verschiedenen Distanzen zwischen Deichschart und Badestrand stattfinden. Die Langstrecke geht bis zum Teerhof. Fast 500 Kinder nehmen in 750 Booten an den Rennen teil. 1200 Rollsitze, wie die Ruderer zählen, um alle Mehrfachstarts zu erfassen. Auf der großen Regatta sind es mehr als doppelt so viele Starts: 936 Ruderer gehen in 1611 Boote mit über 3000 Rollsitzen in die Rennen. Auf dem Werdersee spielt sich eine der größte Regatten Deutschlands ab.

Der Aufwand ist beachtlich: 90 ehrenamtliche Helfer des Bremer-Sport-Clubs bauen am Freitag das Ruderdorf um den DLRG-Turm auf und bereiten die technische Infrastruktur mit einer Start- und Zielanlage sowie der Zeitmessung vor. Am Sonntagabend, nach der Regatta, wird dann wieder abgebaut. „Ein kleines Team ist natürlich schon vorher aktiv“, sagt Regattachef Peter Manschke. 15 Turnhallen in Bremen, das Lidice-Haus, das Stammhaus der DLRG und die Rudervereine beherbergen Sportler. Knapp 30 Schiedsrichter auf zehn Motorbooten sorgen in Schichten dafür, dass alle Rennen fair zugehen. Die DLRG sorgt für die Sicherheit. Eine große Zahl helfender Händen steht bereit, um die Teilnehmer nicht spüren zu lassen, wie viel Arbeit in der Großveranstaltung steckt.

Jungen- und Mädchen-Regatta

Für die JuM-Regatta gibt es ein weiteres Helferteam von 50 Personen. Um Sibylle Maaß und ihr Kernteam scharen sich jedes Jahr verschiedene Unterstützer aus dem Kreis der Eltern oder früherer Ruderer. Die 30. Regatta ist es inzwischen für Maaß. Einige Begleiter sind eben solange dabei. So wie Detlef Allekotte, der sich um Ergebnisse und IT kümmert. „Er rudert lange nicht mehr aktiv, trotzdem ist er seit 30 Jahren eine feste Größe“, berichtet Maaß stolz.

Es gehe auf der JuM darum, spielerisch einen tollen Sport zu erfahren, meint Maaß. Das Lernen steht in den U 15-Wettkämpfen im Vordergrund. Neue Situation mit den vielen anderen Booten auf dem Wasser verarbeiten, Vorbereitung und Umsetzung sportlicher Aufgaben in den Wettkämpfen, Durchhaltevermögen auf der Langstrecke und vor allem Balance und Geschick im Slalom. „Badet dann doch mal jemand ungeplant, helfen Wasserwacht und Schiris“, sagt Maaß und schmunzelt.

Ab der U 17 wird auf der großen Regatta gestartet. Die Streckenlänge beträgt 1500 Meter und es geht fokussierter um Siege und Medaillen. Für Landestrainerin Christina Einert ist die Bremer Regatta ein wichtiger Meilenstein. Die große Konkurrenz sorgt für eine gute Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit.

Sportliche Konstanz hat viel mit dem Alter zu tun. Daher ist besonders die U 17 spannend, die erst seit kurzem im Leistungssport angekommen ist. Yannick Fromm, Lorenz Bagdonat (Bremer Ruderverein von 1882), Ole Grünert und Jan Schlegel(Vegesack) sind eine solche Mannschaft im Riemen-Vierer, die ihren ersten gemeinsamen Wettkampf macht. Vier U 17-Doppelzweier aus Bremen sorgen für einen guten Konkurrenzkampf. „Besonders Phillip Nentwig Fergus McGirr haben gute Fortschritte gemacht“, meint Einert und ist gespannt, ob das BSC-Duo den arrivierten Mika Brinkmeier und Enno Peters (BRV 1882) schon nahekommen kann. Zudem sei die Trainingsgruppe der Hansa trotz vieler Winterverletzungen eigentlich stark aufgestellt. „Mal schauen, was sie schon zeigen können“, so Einert.

In der U 19 haben Florian Bartels (Bremer RC Hansa) und Finn Priebe (Bremer Ruderverein von 1882) im Zweier-ohne den Sprung in die Auswahlboote der Nord-Ost-Region bisher noch nicht geschafft. Für diesen Schritt soll nun geübt werden. Für die erfahreneren Neele Benjes (BRC Hansa) und Johann Maaß (Bremer Sport-Club) geht im Doppel-Zweier und -Vierer bereits um den Sprung in die nationale Spitze.

Bei den Senioren geht der Blick auf die Achter. Eine Woche vor dem Saisonstart der Ruder-Bundesliga fahren die Bremer ihre ersten Wettkämpfe. Wie eh und je in einem Männer-Achter und nach sechs Jahren endlich auch wieder mit einem Frauen-Boot. Für Spannung ist beim Ruderfest am Werdersee gesorgt.