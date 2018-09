“ Eine genaue Platzierung könne sie allerdings „nur schlecht vorhersagen, bei der spielerischen Ausrichtung habe ich es mir dagegen doch sehr einfach gemacht“, erläutert die Studierende der Hochschule in Bremerhaven.

„Da ich ein großer Fan vom schnellen Umschaltspiel und der offensiven 3-2-1 Deckung von meiner Findorffer Trainerin Corinna Wannmacher bin, versuche ich, diese Taktik auch in meiner neuen Mannschaft weitestgehend zu übernehmen“. Teilweise gelinge ihr das bereits ganz passabel, „einiges passe ich es etwas auf meine Mannschaft an und versuche auch, meine eigene Spielidee vom schnellen Handball miteinzubringen“. Der Rückblick auf die Vorbereitungsspiele sei für Andrea Wiegandt eher unbedeutend, „ich persönlich finde so etwas eigentlich immer nur wenig aussagekräftig“, erläutert sie. „Insgesamt bin ich auf jeden Fall mit der Leistung und auch der Leistungssteigerung über den Verlauf der Vorbereitung zufrieden“, verdeutlicht sie.

Die größten Probleme in Angriff und Abwehr seien „hoffentlich beseitigt, aber sehen wird man es erst im richtigen Ligabetrieb“, so Wiegandt. Ihrer Ansicht nach „spielt die Mentalität und der Teamgeist ebenfalls eine große Rolle, ich bin also selber gespannt, wie die sich machen werden.“

Angesprochen auf ihre stressige Doppelfunktion als Oberliga-Spielerin in Findorff und Krage-Trainerin in Hastedt winkt Andrea Wiegandt selbstbewusst ab: „Unter der Woche ist das beides im Prinzip nicht der riesige Aufwand“, zeigt sie sich überzeugt. Ob sie bereits um 18.30 Uhr oder erst um 20 Uhr in der Halle stehe, „macht nicht den Unterschied, am Wochenende wird man es dann sehen.“ Viel Freizeit bleibe ihr nicht, „aber ich bin ja nicht die einzige Verrückte, die so einen Aufwand als Spielerin und Trainerin betreibt“, verdeutlicht Andrea Wiegandt.

Derzeit studiert Wiegandt an der Hochschule in Bremerhaven den Studiengang „Process Engineering und Energy Technology“ im Master, wo sie übrigens noch einen Betrieb für ihre Abschlussarbeit sucht – und nebenbei arbeitet sie in einem „Escape Room“ in der Bremer Überseestadt. „Solange ich studiere“, versichert Wiegandt, „klappt es alles ganz gut mit dem Spieler/Trainer-Aufwand.“ Spätestens, wenn sie allerdings nach Ende ihres Studiums anfangen müsse zu arbeiten, „wird sich vermutlich auch das ändern“. Wiegandts Familie und Freunde, mit denen sie nicht gerade zusammen Handball spiele, „wissen schon, dass meine Zeit eher begrenzt ist“, meint sie augenzwinkernd.