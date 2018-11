Champions League

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Rückschlag für Liverpool und Klopp - 0:2 in Belgrad

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Champions League einen Rückschlag hinnehmen müssen. Der englische Fußballclub kassierte beim Tabellenletzten Roter Stern Belgrad mit 0:2 (0:2) überraschend die zweite Niederlage in der Gruppe C.