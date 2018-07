Die aus Bremen stammende Beachvolleyballerin Kim Behrens (rechts) hat mit ihrer Partnerin Sandra Ittlinger das Ziel EM-Viertelfinale verpasst. (Weber /Imago)

Rotterdam. Es ist schon ein herrliches Bild, das sich dem Betrachter bietet, wenn er im Hafen von Rotterdam an dem mondänen Hotelschiff SS Rotterdam hinaufschaut. Sandra Ittlinger hat diesen Blick vom Beachvolleyball-Stadion, das anlässlich der Europameisterschaft direkt vor dem weißen Riesen errichtet wurde: „Das ist echt cool, dass wir hier spielen können und dann auch noch auf diesem Schiff wohnen dürfen.“ Es ist, als müsse sich die 24-Jährige von Zeit zu Zeit kneifen, um zu verstehen, dass die wundersame Reise an die Strände dieser Welt, die sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Kim Behrens angetreten hat, tatsächlich stattfindet.

Das Duo Behrens/Ittlinger spielt bei der EM nicht nur mit, es ist sogar richtig gut dabei. Aus der ersten Phase kamen die Blockerin Ittlinger, die aus München stammt, und die Abwehrspielerin Behrens, die Bremer Wurzeln hat, als Gruppensiegerinnen heraus und qualifizierten sich direkt für das Achtelfinale. Nicht schlecht für ein Team, das in der breiten Öffentlichkeit nur am Rande wahrgenommen wird, weil das Scheinwerferlicht von den Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst absorbiert wird. Und weil es neben den Golden Girls auch noch drei Weltklasseduos gibt, die Deutschland international vertreten.

Dass im Achtelfinale gegen die Spanierinnen Angela Lobato und Amaranta Ferndandez Navarro überraschend Schluss war, wurde vom Team als herber Rückschlag gewertet beim Versuch, näher an die nationale Konkurrenz heranzurücken. Behrens/Ittlinger gingen als Favoriten ins Spiel, doch dann lief wenig zusammen und die Begegnung ging klar mit 0:2 (17:21, 17:21) verloren. Entsprechend niedergeschlagen reagierte Sandra Ittlinger: „Wir sind im Aufschlag viel Risiko gegangen, haben dabei aber leider viel zu viele Fehler produziert. Wir sind jetzt sehr enttäuscht, weil wir mindestens das Viertelfinale erreichen wollten. Jetzt müssen wir erst einmal durchatmen und uns sortieren.“

Nun dürfte es noch schwerer werden, aus dem Schatten der etablierten Teams zu treten. Der Weg von Kim Behrens gleicht dabei einer Deutschlandtour: Von Bremen zog es sie nach Münster, wo sie für den Traditionsklub USC ans Netz ging. Von dort ging es weiter gen Süden nach Stuttgart. Dort trainierte die 25-Jährige bei Bundestrainer Jörg Ahmann im Sand und ging zudem ihrem Beruf als Polizistin nach. Kim Behrens ist dort verbeamtet, wird aber für ihre Aktivitäten als Beachvolleyballerin vom täglichen Job freigestellt. Ein Privileg, das nur so lange aufrechtzuerhalten ist, wie der Kaderstatus beim Deutschen Volleyball-Verband (DVV) gesichert ist. Der stand lange infrage, die Erleichterung war riesig, als der positive Bescheid kam.

Ihren Wohn- und Arbeitsplatz in Stuttgart hat sie zwar behalten, doch inzwischen hat es Kim Behrens weiter nach Berlin verschlagen, wo sie mit Sandra Ittlinger beim früheren Weltklassespieler Kay Matysik trainiert. Die Konstellation ist durchaus pikant, weil der DVV die beiden Spielerinnen am liebsten beim Bundesstützpunkt in Hamburg gesehen hätte. Und zwar mit anderen Partnern, was für die Spielerinnen nicht infrage kam. Das Team definiert sich als zusammengehörige Einheit und lehnt alle dirigistischen Maßnahmen von Außenstehenden ab. Die beiden Frauen verstehen sich so gut, dass sie nicht nur zusammen trainieren, spielen und auf Reisen gehen, sondern sich auch noch eine gemeinsame Wohnung teilen. Kann so viel Nähe auf Dauer wohltuend und leistungsfördernd sein? „Die Frage wird uns ständig gestellt“, sagt Kim Behrens. Sie und Sandra Ittlinger versichern, dass es bestens funktioniert. So etwas wie ziemlich beste Freundinnen. Kim Behrens formuliert es so: „Ich kann mir keine bessere Konstellation vorstellen.“

Die Frage ist, ob es sportlich und atmosphärisch so bleiben kann. Derzeit profitieren Behrens/Ittlinger von der Babypause der Olympiasiegerinnen Ludwig/Walkenhorst. Doch im Januar wird Laura Ludwig ihre Mutterzeit beenden und in den Turnierzirkus zurückkehren. Da nur vier Teams pro Nation bei internationalen Events gemeldet werden können, droht Behrens/Ittlinger das Schicksal, in die Zuschauerrolle gedrängt zu werden und vom Verband für Highlight wie eine EM nicht gemeldet zu werden. „Wir sind uns dieser Situation bewusst“, sagt Kim Behrens, „und werden alles dafür tun, dass wir beim DVV nicht das fünfte Rad am Wagen werden.“

Niclas Hildebrand, seit Februar Sportdirektor Beachvolleyball beim deutschen Verband, plädiert weiterhin dafür, dass sich Behrens/Ittlinger alternative Partner suchen. „Es ist unser primäres Ziel, in zwei Jahren bei Olympischen Spielen eine Medaille abzusichern. Und das werden Behrens/Ittlinger aus unserer Sicht nicht schaffen. Ich würde die beiden immer noch am liebsten in einer anderen Konstellation für 2024 aufbauen. Aber wenn sie das nicht wollen, werden wir sie nicht zwingen.“

Zur Sache

Bei den Beachvolleyball-Europameisterschaften in den Niederlanden haben zwei deutsche Frauenteams das Viertelfinale erreicht. Victoria Bieneck und Isabel Schneider sowie Chantal Laboureur und Julia Sude kamen am Donnerstag weiter. Für Karla Borger und Margareta Kozuch sowie Kim Behrens und Sandra Ittlinger dagegen kam nach schwachen Vorstellungen das Aus. „Das war endlich mal wieder Beachvolleyball, was wir heute Abend gezeigt haben“, sagte Chantal Laboureur nach dem hart erkämpften 2:0 (22:20, 27:25) gegen die Niederländerinnen Stubbe/van Iersel.

Karla Borger und Margareta Kozuch beendeten die EM nach dem 1:2 (21:18, 16:21, 9:15) gegen Betschart/Hüberli auf einem enttäuschenden neunten Platz. „Eine Medaille wäre sicherlich drin gewesen, das Potenzial haben wir auf jeden Fall“, sagte Kozuch. „Jetzt müssen wir unsere Auftritte analysieren und schauen, was besser werden muss.“

Laboureur/Sude treffen am Freitag im Viertelfinale in Apeldoorn auf die Spanierinnen Liliana/Elsa. Bieneck/Schneider bekommen es in Utrecht mit den Schweizerinnen Betschart/Hüberli zu tun.