Es richtet sich explizit an weibliche und männliche Interessierte ab acht Jahren, da in der Pauliner Marsch neben Männern auch Frauen und Jugendliche Rugby spielen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, sportliche Kleidung und Spaß, etwas Neues auszuprobieren, genügen, um dabei sein zu können. Zur Belohnung gibt es nach dem Training bei kalten Getränken am Grill die Gelegenheit, sich über das Erlebte auszutauschen. Beim Rugby spielen Nationalität und Sprache keine Rolle. So kommen die Mitglieder beispielsweise aus Spanien, Kolumbien, Kamerun, England, Irland, Frankreich oder Neuseeland. Dank des sogenannten Tag-Rugbys, welches ganz ohne Körperkontakt auskommt, bietet Union 60 auch körperlich Eingeschränkten die Möglichkeit, diesen Sport zu betreiben.