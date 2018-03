Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) (dpa)

Der Präsident des MSV Duisburg, Ingo Wald, hat es im Vorjahr drastisch und gewiss nicht ganz ernst gemeint formuliert: "Die einzigen, die Freude an der 3. Liga haben, sind Insolvenzverwalter." Die Aussage trifft aber zumindest den Kern des Dilemmas, in dem die deutschen Fußball-Drittligisten stecken. Sie fahren zu Spielen genau so weit wie Erst- und Zweitligisten, sie tragen hohe Kosten für die Bereitstellung ihrer Stadien und für Sicherheitsauflagen, aber sie haben weniger Zuschauer und im Vergleich zur 2. und 1. Liga verschwindend geringe Fernseheinnahmen.

Vielleicht ist am Vorwurf, zahlreiche Vereine würden schlecht haushalten, etwas dran. Natürlich geht ein Klub, der mehr Geld ausgibt als er einnimmt, früher oder später in die Insolvenz. Aber außer den Finanzvorständen der Klubs sind auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB), dessen höchste Spielklasse die 3. Liga ist, und die Deutsche Fußball-Liga (DFL) als Interessenvertreter von 2. und 1. Liga gefordert: Beide Verbände haben Interesse an der 3. Liga als Unterbau. Da sollte es dann auch einen Weg geben, dass vom Fernsehgeld der DFL in Höhe von etwa eine Milliarde Euro die 12,8 Millionen Euro der Drittligisten aufgestockt werden.

