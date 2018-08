Finalsieg gegen Vekić

Russin Kuznezowa gewinnt Tennisturnier in Washington

Die russische Tennisspielerin Swetlana Kuznezowa hat das Hartplatz-Turnier in Washington gewonnen. Die 33-Jährige besiegte im Finale die an Nummer sieben gesetzte Kroatin Donna Vekić in drei Sätzen mit 4:6, 7:6 (9:7), 6:2.