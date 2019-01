Ex-Weltmeister

Sagan gewinnt dritte Etappe der Tour Down Under

Der dreimalige Rad-Weltmeister Peter Sagan hat die dritte Etappe der Tour Down Under in der Region rings um das südaustralische Adelaide für sich entschieden.