Für Basketball-Star Dennis Schröder ist die Saison vorzeitig beendet. Foto: Eric Christian Smith (dpa)

Ohne Schröder verloren die Hawks 91:101 gegen die Philadelphia 76ers. Sechs Spiele vor dem Ende der regulären Spielzeit liegt Atlanta mit 21 Siegen und 55 Niederlagen auf dem letzten Platz in der Eastern Conference. Schröder kam in 67 Spielen zum Einsatz und erreichte in seinem fünften NBA-Jahr mit 19,4 Punkten im Durchschnitt eine Bestmarke.