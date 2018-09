Bremen. Vor dem Saisonstart in der Volleyball-Oberliga der Männer zeigen sich die Verantwortlichen des TV Bremen-Walle 1875 um Trainer Jens Reimer zurückhaltend, was die Erwartungshaltung und das Saisonziel betrifft. „Vor einem Jahr bekam ich von der Mannschaft eine Anfrage, ob ich Lust hätte eine vermeintlich untrainierbare Mannschaft zu trainieren“, erläutert Reimer, „untrainierbar deshalb, weil die Mannschaft ausschließlich im Berufsleben steht und daher die Trainingsbeteiligung öfter gering ausfällt.“ So sei das Einspielen einer Stamm-Sechs mit Wechseloptionen beinahe unmöglich gewesen.

Nach Ende der abgelaufenen Saison habe es im Bremer Westen zunächst eine lange und intensive Unterhaltung darüber gegeben, ob das Abenteuer Oberliga überhaupt in Angriff genommen werden solle – besonders unter dem Aspekt, dass die Bremer gleich zwei schwerwiegende Abgänge zu verkraften hatten. Zu Saisonbeginn stehen mit Karoly Abel („dem wohl besten Steller der Verbandsliga“/ Reimer), den es beruflich nach Hamburg zieht, sowie Dustin Hoffmann (blockstarker Mittelangreifer/legt derzeit eine Volleyball-Pause ein) zwei frühere Leistungsträger des Teams nicht mehr zur Verfügung. „Trotz aller Hindernisse haben wir uns aber letztlich doch dafür entschieden, das Risiko einzugehen“, erklärt Reimer. Mit Neuzugang Henrik Schmidt ist ein junger Spieler zum Team hinzu gestoßen, „der uns mit seinen mehr als zwei Metern Länge mit großer Wahrscheinlichkeit weiterhelfen wird, zunächst allerdings erst noch langsam an das Tempo der Oberliga herangeführt werden soll, um dann im weiteren Saisonverlauf die Mitte zu besetzen“, erläutert Reimer seinen Plan mit dem viel versprechenden Neuzugang.

Somit geht der TV Bremen-Walle also mit einem elf Mann starken Kader in die neue Oberligasaison. „Die ersten Trainingseinheiten dienten dazu, die Positionen sinnvoll zu besetzen und Laufwege zu studieren“, so Reimer. Am ersten September-Wochenende stand der Regionalpokal an, den die Bremer in erster Linie dazu nutzen konnten, um ausgiebig zu testen. Trotz dreier Niederlagen konnten die Bremer gegen Regionalligist Buxtehude sowie die beiden Oberliga-Konkurrenten vom TuS Bersenbrück und der VG Delmenhorst-Stenum einigermaßen mithalten, freut sich der Coach. „Langsam kristallisieren sich die Positionen, die neu besetzt werden müssen, heraus“, konstatiert Jens Reimer.

Positiv sei bei dem Turnier der Einsatz des neuen Mittelblockers aufgefallen, „der bei hohen Anspielen schon kräftige Angriffe hinbekommen hat und uns trotz seiner noch fehlenden Erfahrung ganz bestimmt weiter verstärken wird“, lobte der Coach. Jetzt gelte es für Team und Trainer, in der verbleibenden Zeit möglichst alle Positionen zu stabilisieren, um sich gegen die anderen Aufsteigern vom VfL Wildeshausen, der TG Wiesmoor und dem TSV Hollern-Twielenfleth im Kampf um, den um den Klassenerhalt durchzusetzen, „denn nur das kann für uns das Ziel sein“, betont der TV-Coach.

"Klarer Favorit auf den Titel ist die Bundesliga-Reserve des TV-Baden, die in ihrem Verein eine hervorragende Jugendarbeit leistet", sagte der Waller Trainer – und gab sich betont zuversichtlich: "Auf geht es also mit 'gude Laune' in eine spannende Saison, unterstreicht Reimer und spielt damit auf den Schlachtruf der Mannschaft an.

Zum Auftakt geht es für das Waller Team am Sonnabend, 29. September, um 15 Uhr in der Sporthalle am Panzenberg zunächst gegen den momentanen Tabellenführer VfL Wildeshausen I, direkt im Anschluss wartet mit dem derzeitigen Tabellenzweiten vom TuS Bersenbrück direkt die nächste große Herausforderung auf das Reimer-Team.