Kapitän Till Geiler (Raimund Teetz, frei)

Am Ende der neuen Saison soll jetzt endlich der Aufstieg in die 1. Bundesliga gelingen. Alles andere als dieses Ziel wäre Unsinn. Das sieht auch Mannschaftskapitän Till Geiler so. Die Horner verfügten bereits in den vergangenen zwei Jahren über ein starkes Team, gelingt die schnelle Integration der Neuzugänge, dürften sie in der am 22. September beginnenden neuen Serie zweifelsfrei zu den Top-Favoriten gehören. Die Bremer profitieren vom vorläufigen Ende des Leistungs-Floorballs beim TV Lilienthal. Die Mannschaft vor den Toren Bremens musste unmittelbar im Augenblick ihres größten Triumphes in der Vereinsgeschichte, dem Gewinn des deutschen Pokalwettbewerbs, und als deutscher Vizemeister das Ende aller Erstligaambitionen bekannt geben und das Team aufgrund erheblicher Personalprobleme zurückziehen.

Mit Miro Siljamo, Erik Elbinghaus, Leon Bauer, Felix Stierle und Hannes Röttger hat sich Eiche ein Lilienthaler Quintett angeschlossen. Eine besondere Rolle kommt dabei dem Finnen Siljamo zu. „Er hat in Lilienthal unter Top-Trainer Jesse Backman gespielt und wird mit seiner Erfahrung jetzt bei uns Spielertrainer Marcel Westermann unterstützen“, sagt Till Geiler. Verstärkungen gab es aber nicht nur aus Lilienthal. Es gab auch internationalen Zuwachs, denn künftig wird der Torwart der englischen Nationalmannschaft in der Berckstraße auflaufen. Matthew Sellars zog es aus privaten und beruflichen Gründen nach Bremen. Außerdem kehrt mit Leon Schweiger nach seinem abgeschlossenen Auslandsjahr in der Schweiz ein Horner Eigengewächs zurück.

„Wir sind nicht zuletzt durch die Zugänge so stark besetzt wie lange nicht mehr, und die Trainingsbeteiligung ist zurzeit sehr gut“, sagt Till Geiler. Darum wollen die Horner künftig auch deutlich aggressiver auftreten. In der Vergangenheit schwächelten sie in den Spielen oft in der Anfangsphase, das soll sich ändern. „Grundlage unseres Spiels ist ja die hohe Qualität. Darum wollen wir unsere Auftritte aktiver gestalten und mit deutlich mehr Druck. Wir wollen durch unsere Überlegenheit das Spiel bestimmen“, sagt Geiler.

Das hat beim Turnier in Holzbüttgen ganz gut geklappt. Till Geiler: „Der sechste Platz unter zehn Teams aus der ersten und zweiten Liga war am Ende unwichtig. Mir ging es darum, unsere Trainingsinhalte und unser neues System anzuwenden. Und damit war ich bereits sehr zufrieden.“