Bei der ersten Saison-Abfahrt kam Andreas Sander auf Rang sieben. Foto: Gabriele Facciotti/AP/dpa (Gabriele Facciotti / dpa)

Auch ohne Top-Mann Thomas Dreßen haben die deutschen Skirennfahrer beim ersten Abfahrtsrennen der Saison überzeugt.

Andreas Sander und Romed Baumann fuhren beim Sensationssieg des Slowenen Martin Cater in Val d'Isere in die Top-Ten und sorgten zum Abschluss des ersten Speedwochenendes für zufriedene Gesichter im Deutschen Skiverband (DSV). Nach Platz acht am Samstag im Super-G landete Sander bei der Abfahrt am Sonntag auf Rang sieben. Zum Podestplatz fehlten dem 31-Jährigen aus Ennepetal am Ende nur drei Zehntel.

Martin Cater aus Slowenien freut sich über seinen Sieg. Foto: Alessandro Trovati/AP/dpa (Alessandro Trovati / dpa)

„Ich bin mega zufrieden, weil ich mich persönlich mehr oder weniger überwunden habe“, sagte Sander, der noch mal „Kleinigkeiten gemacht“, das Material geändert und am Schuh getüftelt hatte. „Das hat mir von der ersten Kurve an mega viel Selbstvertrauen gegeben. Es ist ein mega Saisoneinstand mit Platz acht und sieben. Das hätte ich mir wirklich nicht erträumt.“

Auch Baumann überzeugte als Neunter in seiner Lieblingsdisziplin. „Es war ein cooler Tag, ich bin mit meiner Fahrt voll zufrieden gewesen. Natürlich gibt es hier und da immer Kleinigkeiten, die man verbessern könnte“, sagte der gebürtige Österreicher, der seit vergangenem Jahr für den DSV startet, über seinen gelungenen Saisoneinstand. „Auch teammäßig ist es ganz cool. Wir können erhobenen Hauptes abreisen.“

Nicht ganz so gut lief es für die weiteren Deutschen. Insbesondere Josef Ferstl, der mit seiner Fahrt und einem Platz weit jenseits der besten 30 nicht zufrieden sein konnte. Ferstl landete sogar noch hinter seinen Teamkollegen Dominik Schwaiger und Manuel Schmid.

© dpa-infocom, dpa:201213-99-675502/3 (dpa)