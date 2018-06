Deutlich in die Jahre gekommen: das Panzenberg-Stadion. (Roland Scheitz)

Gute Nachrichten für die Fans des Bremer Sportvereins von 1906 (BSV): Eine Sanierung des deutlich in die Jahre gekommenen Stadions am Panzenberg, seit mehr als 50 Jahren Heimspielstätte des Bremer SV, rückt näher. Das Stadion am Panzenberg unmittelbar am Nordwest-Knoten gilt wegen der besonderen Atmosphäre dort unter Amateurfußballfans als eines der Schönsten in Bremen. Allerdings hat die Anlage einige Schwachstellen: Nach stärkerem Regen kann das Stadion oft nicht bespielt werden, da der Rasen unter Wasser seht. Zum Leidwesen des Vereins, dessen erste Herrenmannschaft in den vergangenen Jahren immer wieder ganz knapp am Aufstieg von der Bremen-Liga in die Regionalliga vorbeigeschrammt ist, können am Panzenberg außerdem wegen zu kleiner Kabinen und anderer baulicher Voraussetzungen weder Regionalliga- noch DFB-Pokal-Spiele ausgetragen werden.

Seit Längerem wird beim Verein deshalb über eine Modernisierung der Anlage nachgedacht; mittlerweile hat der Waller Traditionsverein Unterstützung durch den Architekten Lüder Kastens bekommen, dessen Freie Brau-Union die Kicker auch sponsert. Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) stehe Sanierungsplänen sehr positiv gegenüber, war außerdem schon vor einigen Monaten zu hören.

Bauarbeiten sollen demnächst beginnen

Und tatsächlich: Jetzt gibt es einen verbindlichen Zuwendungsbescheid der Stadt zur Sanierung der Tribünen und des Platz-Umfelds, wie der Vereinsvorsitzende Peter Warnecke kürzlich mitgeteilt hat. Die Bauarbeiten sollen demnächst beginnen.

Im kommenden Jahr will der Verein dann das Spielfeld sanieren, indem der Boden ausgetauscht und Dränage und Rasen erneuert werden. In Phase drei soll das Vereinsgebäude an der Landwehrstraße komplett neu aufgebaut und dessen Grundfläche dabei verdoppelt werden. Auf diese Weise wäre Platz für die im Regionalligabetrieb benötigten Funktionsräume gewonnen und es könnten zum Beispiel auch Physiotherapieräume und Ähnliches im Gebäude untergebracht werden. Die Vorbereitungen für diese Maßnahme laufen; ein entsprechender Bauantrag ist in Vorbereitung.