Bremen. Der Knackpunkt der 1:3-Niederlage des Habenhauser FV im Lotto-Pokal-Viertelfinale beim Bremen-Liga-Klassengefährten SG Aumund-Vegesack? Für Trainer Wilko Freund war es die Ampelkarte gegen Patrick Arnold wegen wiederholten Foulspiels und das daraus per Freistoßtreffer von Nick Enghardt resultierende 1:2 (65.). Der Gäste-Coach hatte allerdings Fortschritte bei seinem ersatzgeschwächten HFV-Team gesehen und lobte: "Die Mannschaft konnte den Platz erhobenen Hauptes verlassen."

In der Tat hatte Habenhausen den in der Bremen-Liga auf einer Erfolgswelle schwimmenden Nordbremern das Leben zunächst sehr schwer gemacht und den frühen Rückstand (6., Muhamed Hodzic) verdientermaßen durch Adrian Chwiendacz (25.) egalisiert. Doch nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zugunsten der spielstarken SAV um den 37-jährigen Routinier Muhamed Hodzic. Dessen Treffer zum 3:1 (80.) am Ende einer schönen Kombination über Nick Enghardt und Kasim Uslu war zugleich der Schlusspunkt und machte den Halbfinaleinzug der SAV gegen den BSC Hastedt perfekt.