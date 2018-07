Björn Krämer, seit 2017 Trainer der SG Aumund-Vegesack, möchte den Rückstand zu den Spitzenteams der Bremen-Liga verringern. (Frank Thomas Koch)

Es ist noch nicht lange her, da kam man an der SG Aumund-Vegesack einfach nicht vorbei. Wer vor ein paar Jahren über die Meisterschaftskandidaten der Bremen-Liga sinnierte, musste zwangsläufig an die Nordbremer denken. Unter Kristian Arambasic platzierte die SAV sich zweimal auf dem dritten Rang (2011, 2013), wurde einmal Vierter (2014) und feierte 2013 mit der Teilnahme am DFB-Pokal zudem den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte.

Das war eine schöne Zeit. Aber sie ist vorbei. Der ehemalige Trainer sitzt mittlerweile beim FC Oberneuland auf der Bank, und zuletzt reichte es angesichts des sechsten Rangs nur noch zu einem Platz im oberen Mittelfeld. Die Spitze der Liga hat die SG Aumund-Vegesack also abgehängt. „Aber wir werden jetzt darauf hinarbeiten, dass wir wieder konkurrieren können“, sagt Björn Krämer.

Der 37-Jährige ist ein interessanter Mann, in mehrfacher Hinsicht. Als linker Verteidiger zählte Krämer schließlich nicht nur zum Stammpersonal der erfolgreichen Jahre. Er ist auch ein Hoffnungsträger und gilt als Versprechen auf eine bessere Zukunft. Denn nachdem er 2015 seine Karriere als Spieler beendet hatte, wechselte Björn Krämer auf die Trainerbank. Zunächst zum VfL 07, den er zweimal auf den zehnten Rang der Bremen-Liga führte, und 2017 zurück zur SAV.

Im alten Verein hatten sie durchaus registriert, dass Krämer nicht nur zuverlässig die linke Seite beackern kann. Die Nordbremer erkannten auch das Trainertalent im ehemaligen Spieler. Seine ruhige Art, ein Umgang auf Augenhöhe und die Ansprache eines noch vor wenigen Jahren aktiven Kickers machen aus Björn Krämer offenbar einen Übungsleiter, der ein bisschen mehr aus einer Fußballmannschaft herausholen kann.

Den Umbruch zum Start im vergangenen Jahr bezeichnet der Trainer als „unheimliche Herausforderung“. Nun soll es Schritt für Schritt zurück in die Richtung der Tabellenspitze gehen. Dabei weiß Krämer schon sehr genau, dass die aussichtsreichsten Teams über bessere Voraussetzungen verfügen: „Der FCO arbeitet halbprofessionell und eine Mannschaft wie Brinkum spielt seit Jahren zusammen – sie haben anderen Rahmenbedingungen als wir.“

Krämer hätte auch die Finanzmittel mancher Konkurrenten einführen können. Es gilt schließlich als offenes Geheimnis, dass die Liga von Teams dominiert wird, deren Spieler vergleichsweise gut honoriert werden. Aber da macht Krämer nicht mit. „Ich beschäftige mich nicht mit Geld; da wird viel zu viel geredet“, sagt der SAV-Coach. Vielleicht spielen die finanziellen Mittel für ihn auch deshalb keine so große Rolle, weil sie nach seiner Erfahrung von untergeordneter Bedeutung sind. „Ich weiß als Spieler, was dazugehört, oben mitzuspielen, und das hat weniger mit Geld zu tun“, sagt Björn Krämer.

Für ihn entscheidet „der Aufwand“ über den Erfolg einer Mannschaft. Mit anderen Worten: Die Platzierung eines Teams spiegelt die Intensität seiner Arbeit wider. „Natürlich gehen Familie und Job vor, aber dann muss schon der Fußball kommen“, betont der Vegesacker Trainer. Man darf also davon ausgehen, dass Krämer in den kommenden Monaten auf harte Arbeit setzt.

Krämer arbeitet in der Saison 2018/19 mit einem Kader, der „in der Breite und in der Spitze verstärkt“ wurde – und der ganz nebenbei wohl auch nach einem gewissen finanziellen Aufwand verlangt. Neben den Königstransfers (Mirko Jankowski und Rückkehrer Abdullah Basdas) darf man wohl vor allem auf Alexander Schlobohm gespannt sein: Der 25-Jährige galt bei der SG Findorff als ausgesprochen treffsicherer Stürmer und will nach einem Kreuzbandriss nun in der Bremen-Liga angreifen.

Zur Sache

SG Aumund-Vegesack vor dem Saisonstart

Zugänge: Yusuf Demir (SV Grohn), Mirko Jankowski (SV Brake), Marvin Syla, Andi Ramirez (beide FC Oberneuland), Abdullah Basdas (Blumenthaler SV), Clifford Stecher (TB Uphusen), Lennert Kettner (TSV Lesum), Alexander Schlobohm (SG Findorff)

Abgänge: Jannis Kurkiewicz (SV Grohn), Brice Quedraogo (Worpswede), Matthias Märtens (Hamm-United), Anthony Dornyo (unbekannt), Marco Prigge (Habenhauser FV), Sinan Alija (SV Türksport), Clinton Mc Mensah (Bremer SV)

Restaufgebot: Marvin Ekuase, Florian Schäfers, Marcel Menslage, Andreas Radke, Christian Böhmer, Elias Steege, Marius Bosse, Christian Kolek, Ferdi Uslu, Kasim Uslu, Nick Enghardt, Muhamed Hodzic, Marcel Burkevics, Nils Husmann

Trainer: Björn Krämer (wie bisher)

Co-Trainer: Isaam El-Madhoun (wie bisher), Christian Thiemann (neu)

Saisonziel: Unter die ersten Fünf

Meisterschaftstipp: FC Oberneuland

