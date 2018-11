Die Schach-Bundesliga gilt als die stärkste der Welt. Und sei in diesem Jahr noch ausgeglichener geworden, sagt Werders Abteilungsleiter Oliver Höpfner. „Es gibt kaum Teams, die abfallen. Wir müssen aufpassen, dass wir gut starten“, sagt er. Der Start an diesem Wochenende aber hat es gleich mal in sich. Werder, das mit einem kaum veränderten Kader antritt, ist am Doppelspieltag in Mühlheim zunächst gegen die Schachfreunde Deizisau gefordert. Das Team mit dem Ex-Werderaner Matthias Blübaum gilt für Werder-Trainer Matthias Krallmann als Hauptkonkurrent im Kampf um Platz fünf. Der würde am Ende zum Einzug in den Europapokal berechtigen – und ist Werders erklärtes Saisonziel. Auf den vorderen Plätzen erwartet Krallmann die Teams aus Baden-Baden, Solingen, Hockenheim und Viernheim.

Am Sonntag muss Werder in Mühlheim gegen Branchenprimus OSG Baden-Baden bestehen. Dessen Etat wird auf rund 300 000 Euro geschätzt, und damit auf das circa Fünffache des Bremer Budgets. „Wir können und wollen mit den Topteams gar nicht mithalten“, sagt Höpfner. Die Nachwuchsförderung sei wichtiger. Nach Spartak Grigorian rückt mit dem erst 15-jährigen Nikolas Wachinger ein weiterer junger Spieler aus Bremen beziehungsweise der Region in den Kader, der langfristig aufgebaut werden soll und laut Höpfner „sehr große Fortschritte" macht.