Wie in den Vorjahren steht es allen Kindern und Jugendlichen zwischen sieben und 20 Jahren offen. Zwei Spielklassen sollen für Chancengleichheit zwischen Großen und Kleinen, Erfahrenen und Neueinsteiger sorgen. Getrennt wird zwischen den Jahrgängen 1995 und jünger sowie die Jahrgänge 1986 bis 94. Rundenzahl und Bedenkzeit richten sich nach der Zahl der Meldungen. Voraussetzung: Es gibt für beide Gruppen genügend Anmeldungen.

Gespielt wird an drei Donnerstagen (29. November, 6, und 13. Dezember) ab 16.30 Uhr in den Vereinsräumen der Findorffer SF in der Hemmstraße 240. Schon traditionell stimmen die Kindern vor Turnierbeginn darüber ab, ob es Urkunden und einen Pokal für die erfolgreichsten gibt oder Büchergutscheine. Die Teilnahme am Adventsturnier steht allen schachbegeisterten Kids offen und ist wie immer kostenlos. Bedingung für die Teilnahme ist allerdings, dass die Kinder an allen drei Spieltagen mitspielen. „Sonst“, so Jugendleiter Ryniecki, „wären die Chancen verzerrt.“ Immerhin: Für Spontanentscheider sind Anmeldungen auch noch bis Spielbeginn möglich. Voranmeldung und Informationen bei Detlef Ryniecki unter Telefon 64 69 58 oder per Email dryniecki@kabelmail.de.