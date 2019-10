In 101 Partien ungeschlagen

Schachweltmeister Carlsen bricht Rekord

Schachweltmeister Magnus Carlsen hat sich einen ganz besonderen Rekord gesichert: Der 28 Jahre alte Norweger blieb zum Abschluss des Turniers auf der Isle of Man in der 101. Partie in Serie ungeschlagen.