Lisa Marie Schanz und Jan Woitt wurden gleich zweimal Landesmeister. (Privat, frei)

Nach gerade knapp acht Wochen Training starteten erstmals in den Standardtänzen Lisa Marie Schanz und Jan Woitt in der Kinder D-Klasse. Die erste Nervosität legte sich bei den Beiden schnell und so zeigten sie den fünf Wertungsrichtern im Finale eine tolle Leistung. Am Ende erreichten Lisa und Jan im Gesamtfeld der norddeutschen Länder einen tollen fünften Platz. Dieses bedeutete gleichzeitig den Landesmeistertitel von Bremen. So konnten sich die Beiden gleich auf ihrem ersten Turnier über die Goldmedaille freuen.

Motiviert durch dieses tolle Ergebnis, gingen Lisa und Jan dann auch noch im Turnier der älteren Startklasse der Junioren I D-Standard an den Start. Dort konnten die Beiden zwar mit dem neunten Platz im Gesamtfeld noch nicht das Finale erreichen, aber trotzdem gleich einige andere Paare hinter sich lassen und sich in der Bremer Wertung wiederum den Sieg und somit den zweiten Landesmeistertitel des LTV Bremen an diesem Tag sichern. Diese beiden Landesmeistertitel und die super Leistung von Lisa und Jan bestätigen ihre Entscheidung, neben der Lateindisziplin auch im Standard dabei zu bleiben, auch wenn Jan und Lisa das Lateintanzen weiterhin in den Vordergrund stellen wollen.