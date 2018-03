Mit diesem Sieg hat sich Scharfe Kante vorzeitig den Meistertitel mit uneinholbaren 29 Punkten gesichert. Verfolger KSK Unner us I hat auch theoretisch keine Chance mehr auf Platz eins. Jenny Hellrung (855) kam diesmal nur in die Zusatzpunktwertung, während es der auch glänzend aufgelegte René Schmidt mit 880 Hölzern sowie Holger Mangels (874) in die Tageswertung schafften. „Die Frage, ob wir in die Landesliga aufsteigen, können wir erst erst nach dem letzten Spieltag beantworten“, sagte Mannschaftsführer Zimmer.

Der in der Gesamttabelle zweitplatzierte KSK Unner us I scheint sich von den letzten schwachen Spielen erholt zu haben. Diesmal landete das Team im Tagesergebnis auf dem zweiten Platz und und dürfte beim Saisonfinale von Rang zwei auch nicht mehr verdrängt werden. Bester Mannschaftskegler war erneut Hischam Katta. Er erzielte ausgezeichnete 893 Hölzer und befindet sich in der Einzelwertung im Spitzenfeld der Liga. Hermann Timme (860) wurde nur für den Zusatzpunkt gewertet, während Uwe Rohbeck (866) sowie Detlef Dierks (879) mit ihren Ergebnissen in die Gesamtwertung des Teams kamen.

Die stärkste Keglerin beim Eisenbahner SV Sebaldsbrück I war Regina Kreutzträger (871), beim KC Hansa I war es Andreas Grotheer (865). Bei der zweiten Mannschaft des KSC Carat trumpften gleich zwei Frauen, nämlich Daniela Efler (864) und Birgit Eckinger (865), auf.